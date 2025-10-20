«البطاقات الحمراء» تتصدر المشهد في الجولة السادسة

حفلت الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، التي اختتمت، أول من أمس، بالإثارة من بدايتها حتى صافرة الختام، إذ لم تخلُ أي مواجهة تقريباً من أحداث مثيرة داخل المستطيل الأخضر، بين موجة البطاقات الحمراء التي اجتاحت أغلب المباريات، وتألق النجوم الكبار الذين خطفوا الأضواء، ومواصلة العين تمسكه بالصدارة (16 نقطة)، وتشديد الوحدة (14 نقطة)، والوصل (13 نقطة) الخناق عليه.

«الإمارات اليوم» ترصد ثمانية مشاهد لافتة في هذه الجولة.

معاناة «السماوي» مستمرة

يواصل بني ياس معاناته في أسوأ مواسمه على الإطلاق، إذ لم يحصد أي نقطة أو يسجل أي هدف بعد مرور ست جولات، كما فشل في التسجيل في مرمى العين خلال آخر أربع مباريات، رغم تسديده 27 كرة منها 10 على المرمى في المواجهة التي جمعتهما، أول من أمس، فيما لم يحقق أي فوز على الزعيم في آخر تسع مواجهات بينهما.

تراجع «العميد»

لاتزال أوضاع النصر تثير القلق بين جماهيره، بعد الخسارة أمام الوصل (1-2) في ديربي بر دبي، والتي عمّقت جراح الفريق الباحث عن العودة إلى منصات التتويج، فـ«العميد» الذي بدأ الموسم بطموحات كبيرة بات يتراجع بسرعة، إذ لم يفز في آخر سبع مباريات ديربي أمام الوصل وشباب الأهلي (تعادل في واحدة وخسر 6).

موجة «حمراء»

رفع قضاة الملاعب سبع بطاقات حمراء في ست مباريات من أصل سبع بالجولة السادسة، في حادثة نادرة لم تشهدها المسابقة، وتُعد هذه الجولة الأعلى من حيث عدد حالات الطرد، متفوقة على الجولة العاشرة من موسم 2022–2023، التي شهدت ست بطاقات حمراء.

انتصارات الوحدة مستمرة

واصل فريق الوحدة تألقه اللافت تحت قيادة مدربه البرتغالي خوسيه مورايس، رافعاً رصيده إلى 18 مباراة متتالية دون خسارة في دوري أدنوك للمحترفين، بعد فوزه الأخير على البطائح، ويحتل الفريق المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق نقطتين فقط عن المتصدر العين، ليؤكد حضوره القوي كمنافس جدي على اللقب.

عودة بريق الشارقة

استعاد الشارقة بريقه بانتصاره المهم على الظفرة، الذي نقله من المراكز المتأخرة إلى منتصف الجدول، وواصل الفريق تفوقه التاريخي على فارس الغربية، إذ لم يخسر في آخر 10 مواجهات بينهما في الدوري (فاز في 9 وتعادل في واحدة)، كما حقق 7 انتصارات متتالية على أرضه أمام الظفرة.

تألق كاكو

يعيش الباراغوياني أليخاندرو كاكو أزهى فتراته مع العين، بعدما قاد فريقه لفوز عريض على بني ياس برباعية نظيفة، بتسجيله هدفاً وصناعته هدفين آخرين، ويتصدر كاكو حالياً قائمة صانعي الأهداف في الدوري (4 تمريرات حاسمة)، كما صنع 26 فرصة أخرى لم تُترجم إلى أهداف، ليؤكد تأثيره الكبير في منظومة الزعيم الهجومية.

شباب الأهلي بلا هزيمة أمام كلباء

رغم التعادل السلبي أمام اتحاد كلباء، واصل شباب الأهلي سجله الخالي من الهزائم أمام «النمور» في تاريخ دوري المحترفين، ويُعد كلباء واحداً من ستة فرق لم يخسر أمامها «فرسان دبي» مطلقاً في البطولة، إلى جانب خورفكان، حتا، العروبة، البطائح، دبا الحصن.

خورفكان يصحح المسار

نجح خورفكان في تصحيح مساره بفوز ثمين على عجمان، ليحرم الأخير من تعزيز رقمه التاريخي كأفضل انطلاقة له في الدوري (9 نقاط بعد خمس جولات)، كما كتب «النسور» صفحة جديدة في تاريخهم، إذ حققوا الفوز الأول على عجمان بعد سبع مواجهات في المسابقة، بعدما خسروا خمس مرات وتعادلوا في مباراتين سابقاً.