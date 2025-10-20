الوحدة يختبر طموحاته القارية بمواجهة الدحيل القطري

يستضيف الوحدة نظيره الدحيل القطري، اليوم في الساعة 17:45 مساءً على استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لمنطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا للنخبة، في لقاء يسعى خلاله «العنابي» إلى تعزيز موقعه في المجموعة ومواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة القارية، إذ سيختبر الفريق طموحاته في المسابقة بعد البداية القوية في الجولتين الأولى والثانية.

ويدخل الوحدة اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه الأخير في دوري أدنوك للمحترفين على البطائح (3-1) في الجولة السادسة من المسابقة، ما منحه دفعة قوية قبل مواجهة النادي القطري، ويسعى إلى التقدم خطوة جديدة في سباق التأهل إلى دور الـ16، بينما بشكل عام حقق الفريق نتائج رائعة في الموسم الحالي، إذ لم يخسر أي مباراة، بفوزه في ست مباريات وتعادله في أربع.

ويملك الفريق أربع نقاط في رصيده الآسيوي بعدما استهل مشواره بانتصار ثمين على الاتحاد السعودي (2-1) على استاد آل نهيان، قبل أن يعود بنقطة ثمينة من إيران بعد تعادله أمام تراكتور من دون أهداف، ليؤكد حضوره القوي في مجموعة غرب آسيا التي تشهد منافسة قوية على المقاعد الثمانية المؤهلة إلى ثمن النهائي.

ويأمل الوحدة بقيادة مدربه البرتغالي خوسيه مورايس استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره الثاني في البطولة، مستفيداً من الحالة الفنية المميّزة التي يعيشها الفريق في الأسابيع الأخيرة، بفضل تألق لاعبيه، وأبرزهم الصربي تاديتش، ولوكاس بيمينتا، وروبن وإبراهيما ديارا، وعلاء زهير، وجادسوم دا سيلفا، ومحمد قرباني.

في المقابل، يخوض الدحيل القطري اللقاء باحثاً عن فوزه الأول في النسخة الحالية من البطولة، بعد أن خسر مباراته الافتتاحية أمام الهلال السعودي بهدفين مقابل هدف في الرياض، ثم تعادل على ملعبه مع الأهلي السعودي (2-2) في الدوحة، ليجمع نقطة واحدة من جولتين، ولم يخضْ الفريق أي مباراة رسمية منذ 29 سبتمبر الماضي، ما قد ينعكس سلباً على جاهزيته البدنية، رغم امتلاكه مجموعة من أبرز اللاعبين، مثل ماركو فيراتي وعادل بولبينة وكريستوف بياتيك وإيدميلسون جونيور.

ويقود الدحيل المدرب الجزائري جمال بلماضي الذي عاد إلى تدريب الفريق منتصف هذا العام، حيث يسعى إلى إعادة التوازن للفريق واستعادة شخصيته القوية محلياً وقارياً، من خلال الاعتماد على أسلوب هجومي منظم يعتمد على سرعة التحول والضغط العالي. وتُعدّ المواجهة اختباراً مهماً لطموحات الفريقين، إذ يبحث الوحدة عن تثبيت أقدامه في المراكز التي تنافس على التأهل إلى ثمن النهائي، بينما يرى بلماضي في المباراة فرصة مثالية لقيادة الدحيل نحو الانطلاقة الحقيقية في البطولة القارية.

• الوحدة لم يخسر أي مباراة في الموسم الحالي.. فاز في 6 مباريات، وتعادل في 4.