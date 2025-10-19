سيد بوريا يقود الذيد للفوز على العربي في دروي الدرجة الأولى

فاز فريق الذيد على مضيفه العربي بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى، اليوم (الأحد). سجَّل هدف المباراة الوحيد الإيراني سيد بوريا ميرائي في الدقيقة 71، ليصبح رصيد الذيد 4 نقاط في المركز العاشر، بينما تجمّد رصيد العربي عند 6 نقاط في المركز السادس.

وفي المباراة الثانية، تعادل مصفوت مع سيتي (1‑1) على ملعب مصفوت، ليصبح رصيد مصفوت 5 نقاط في المركز السابع، بينما سيتي يملك 4 نقاط في المركز التاسع. سجل لأصحاب الأرض العاجي سيدُو فان في الدقيقة 72، بينما سجل لفريق سيتي النيجيري فيكتور نوانيري في الدقيقة 87.

أما في المباراة الثالثة، فتعادل العروبة والحمرية (1‑1). أصبح رصيد الحمرية 7 نقاط في المركز الثالث، بينما العروبة تملك نقطة واحدة في المركز الثاني عشر. سجل لفريق الحمرية الكونغولي دورما ديو سيت في الدقيقة 56، بينما سجل لفريق العروبة البرازيلي فرانسيسكو ديفو في الدقيقة 89.