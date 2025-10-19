حميد الطاير: خسارة «الديربي» مؤلمة.. نعمل لإعادة النصر إلى المربع الذهبي

أكد رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم حميد الطاير أن خسارة فريقه في «ديربي دبي» أمام الوصل 1-2، السبت، في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، تُعد نتيجة صعبة على الجميع، مشدداً على أن النادي يعي تمامًا حجم المسؤولية، ويعمل بخطة واضحة لإعادة الفريق إلى موقعه الطبيعي بين الأربعة الكبار في جدول الترتيب.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الوصل نجح في الفوز بمباريات (الديربي) خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ونحن ندرك ذلك جيدًا، أمامنا عمل كبير، وندرك حجم التحدي منذ اليوم الأول الذي استلمنا فيه المهمة».

وأضاف: «عودة النصر إلى المربع الذهبي تحتاج إلى وقت وجهد كبير.. آخر مرة تواجد فيها الفريق بين الأربعة الكبار كانت عام 2017، ونحن الآن نحاول بناء فريق قادر على المنافسة، هذا الموسم قمنا باستقدام 13 لاعبا جديداً، وندرك أن العمل ما زال مستمراً».

وأوضح رئيس شركة النصر لكرة القدم: «الفريق يحتاج إلى عناصر إضافية، وسنعمل على ذلك في فترة الانتقالات الشتوية، مضيفاً: «هناك أندية بدأت مشروعها منذ سنوات وقطفت ثماره اليوم، ونحن نحترم هذا العمل ونؤمن بأن الاستمرارية والصبر هما مفتاح النجاح».

وعن الإصابات التي طالت لاعبين في الفريق، قال: «ليست عذراً، لكنها أثّرت بالتأكيد، خصوصًا غياب مهدي قايدي ولوكا قائد الفريق، اللذان يشكلان قيمة فنية ومعنوية كبيرة داخل المجموعة».

وتابع الطاير: «يجب أن نغلق صفحة مباراة الوصل سريعًا ونوجّه تركيزنا على مواجهة بني ياس في بطولة كأس رئيس الدولة، وهي بطولة غالية علينا جميعا، وعلينا أن نكون في كامل الجاهزية الذهنية والفنية، لأن فريق بني ياس الذي سنواجهه في الكأس مختلف تمامًا عن النسخة الحالية في الدوري».

وأكد رئيس شركة النصر رضاه عن عمل الجهاز الفني في الفترة الحالية بقيادة الصربي فلادان يوكانوفيتش، مشيراً إلى أن التقييم سيكون مستمراً حتى موعد الانتقالات الشتوية، وقال: «حتى الآن نحن راضون عن عمل المدرب بالنظر إلى العناصر المتاحة، لكننا نعلم أن الفريق يحتاج إلى مزيد من الجهد والانضباط والدعم، وهذا ما سنعمل عليه في الفترة المقبلة».

ووجّه الطاير رسالة إلى جماهير النصر قال فيها: «نعتذر لجمهورنا العزيز عن الخسارة، ونشكرهم على حضورهم الكبير ودعمهم للفريق، نعلم أن النتائج لا ترضيهم، لكننا نعدهم بالعمل الجاد من أجل تحسين الصورة وتحقيق الانتصارات، اللاعبون يشعرون بالمسؤولية، وقدموا شوطًا ثانيا قويا رغم النقص العددي، لكن يجب أن نتعلم من أخطائنا ونعود بقوة في الكأس، جمهور النصر له الحق أن يزعل، ونحن نعده بأن القادم سيكون أفضل».