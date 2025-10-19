الجزيرة يصمد بـ 10 لاعبين.. ويخطف فوزاً ثميناً من دبا

حقق فريق الجزيرة فوزاً مهماً وثميناً خارج أرضه، بعد تغلبه على دبا بهدف دون ردّ، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، رغم أن الجزيرة لعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 42 من الشوط الأول، بعد طرد لاعبه البرازيلي إيغور سيروتي.

وبهذا الفوز، رفع الجزيرة رصيده إلى 10 نقاط، بينما بقي دبا في المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

وشهدت المباراة تألق حارس مرمى الجزيرة علي خصيف، الذي وقف سداً منيعاً أمام محاولات مهاجم دبا، العراقي مهند علي (ميمي)، الذي أهدر أربع فرص محققة للتسجيل، أبرزها في الدقيقتين (11) و(76)، نتيجة الرقابة الدفاعية اللصيقة ويقظة خصيف.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب الجزيرة برونو كونسيساو في الدقيقة (17)، مستفيداً من تمريرة طولية دقيقة لعبها له زميله كوليبالي، رغم الكثافة الدفاعية الكبيرة التي فرضها «النواخذة».

وشهدت مدرجات استاد دبا حضوراً جماهيرياً متوسطاً، رغم أن طاقته الاستيعابية تصل إلى 10 آلاف متفرج.