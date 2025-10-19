«بالم سيتي» مهتم بضم بالوتيلي للعب في دوري «الثانية» الإماراتي

ذكر الإعلامي الإيطالي رودي غاليتي، على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أن نادي بالم سيتي، الذي يتخذ من دبي مقراً له، ويلعب في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، أبدى اهتماماً جاداً بالتعاقد مع المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي.

وأضاف: «يأتي هذا الاهتمام في إطار سعي النادي لبناء مشروع طموح للمستقبل، ويأمل إقناع بالوتيلي بالانضمام إلى صفوف الفريق لتعزيز خط الهجوم والخبرة الدولية داخل الفريق».

ويبلغ الدولي الإيطالي السابق من العمر 35 عاماً، حيث بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي لوميزاني قبل الانتقال إلى إنتر ميلان في 2007، إذ حقق الثلاثية التاريخية في 2010 بالفوز بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا ودوري أبطال أوروبا.

بعد ذلك، لعب بالوتيلي في أندية بارزة عدة، مثل مانشستر سيتي، إيه سي ميلان، ليفربول، مارسيليا، نيس، أدانا دميرسبور، سيون، جنوى.

وفي أكتوبر 2024، انضم بالوتيلي إلى نادي جنوى بعقد حتى نهاية الموسم، لكنه شارك في ست مباريات فقط، ثم انتهى عقده في يوليو 2025، وأصبح لاعباً حراً، وبذلك أصبح بإمكانه التفاوض مع أي نادٍ، وهو ما دفع «بالم سيتي» لإظهار اهتمامه الرسمي لضمه ضمن صفوف الفريق.

في المقابل، تأسس نادي بالم سيتي في دبي في أكتوبر 2023 باسم «القبيلة»، ثم أعيدت تسميته إلى «بالم سيتي» في أكتوبر 2025.

ويشارك النادي حالياً في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، ويهدف إلى بناء فريق قوي يتأهل في المواسم المقبلة إلى دوري المحترفين، إذ أبرم النادي صفقات قوية مع لاعبين دوليين سابقين، ويقوده المدرب الإسباني إينيكي بيني.

وفي حال إتمام الصفقة، سيكون بالوتيلي إضافة قوية للفريق بفضل خبراته الدولية ومسيرته الحافلة بالإنجازات، ما يرفع سقف طموحات النادي، ويسهم في تعزيز حظوظه في التأهل إلى دوري الدرجة الأولى.