نعمت عباس: المنذري والمقبالي منعا الخسارة عن كلباء وشباب الأهلي

أشاد خبير حراس المرمى المدرب في نادي رأس الخيمة، العراقي نعمت عباس، بالأداء الفني المميز الذي قدّمه حارس مرمى شباب الأهلي، حمد المقبالي، وحارس مرمى اتحاد كلباء، سلطان المنذري، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، أول من أمس، وانتهت بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وأكد عباس لـ«الإمارات اليوم» أن تألق الحارسين كان من أبرز مشاهد المباراة، وأسهما بشكل كبير في حصول فريقيهما على نقطة ثمينة، خصوصاً فريق اتحاد كلباء الذي أكمل اللقاء بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 83.

وأوضح أن سلطان المنذري لعب بثبات طوال شوطي المباراة، وكان حاسماً في اللحظات الأخيرة، لاسيما في آخر 15 دقيقة، حينما ضغط شباب الأهلي بشكل مكثف. وأضاف: «أنقذ المنذري هدفاً محققاً في الدقيقة (45+1) من الشوط الأول، وواصل تألقه في الشوط الثاني من خلال التصدي لمحاولات عدة، كما كان له دور فاعل في توزيع الكرات من الخلف، ما خفف الضغط على خط الدفاع».

وأشار إلى أن هذه ليست المباراة الأولى التي يتألق فيها المنذري هذا الموسم، مبيناً أن شباب الأهلي دخل منطقة جزاء كلباء في 17 مناسبة، إلا أن جميع الهجمات أُحبطت بدعم مباشر من المنذري.

أما بخصوص حمد المقبالي، فأكد عباس أنه كان حاضراً بقوة في جميع هجمات كلباء، وأسهم بدوره في دعم خطي الوسط والهجوم من خلال تحركاته وثقته العالية، مضيفاً: «رغم حالة الإحباط التي صاحبت لاعبي المنتخب، بسبب عدم القدرة على التأهل المباشر لمونديال 2026، إلا أن المقبالي لم يتأثر، وقدم مباراة كبيرة، تصدى خلالها لفرصة خطرة في الدقيقة 20، وأخرى في آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، إلى جانب تدخلات أخرى أقل خطورة».

وختم نعمت عباس بالإشادة بدور الحارسين في الحفاظ على نظافة شباك فريقيهما، معتبراً أن المباراة كانت نموذجاً للأداء الدفاعي المنظم، والحضور الذهني المميز لحارسي المرمى.