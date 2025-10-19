«تحدي سحب خورفكان للدراجات» ينطلق 25 الجاري

ينظم مجلس الشارقة الرياضي يوم 25 أكتوبر الحالي النسخة الخامسة من «تحدي سحب خورفكان للدراجات»، بحلته الجديدة تزامناً مع اليوم العربي للدراجات.

ويقام السباق على مسافتين، الأولى 27 كلم من أمام شلال خورفكان إلى الاستراحة، والأخرى لمسافة 24 كلم، وستكون الانطلاقة من أمام الشلال والنهاية في النقطة نفسها، إضافة إلى سباق خاص لفئة المعاقين بالكراسي المتحركة.

ينطلق سباق 27 كلم للرجال في السادسة والنصف صباحاً، يعقبه بعد خمس دقائق انطلاق سباق السيدات، فيما ينطلق سباق 24 كلم للرجال والسيدات في وقت واحد الساعة السادسة و40 دقيقة، فيما يبدأ تتويج الفائزين الساعة 8:30.

من جانبه، أكد مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي بخيت سعيد القرص، أهمية الفعالية التي تحظى بمشاركة كبيرة من الرياضيين وهواة الدراجات، التي أصبحت من الفعاليات السنوية المميزة في مدينة خورفكان، مشيراً في تصريحات صحافية إلى أن السباق يختبر مهارتي السرعة والتحمل معاً، ويفرز أبطالاً على مستوى عال من الكفاءة والقوة.