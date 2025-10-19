«صيف أبوظبي الرياضي».. مبادرات ملهمة لاكتشاف المواهب واستيعاب طاقات الشباب

رسخت فعاليات صيف أبوظبي الرياضي، التي تقام سنوياً في كل من أبوظبي والعين، مكانتها كأحد أبرز الأحداث على خريطة الرياضة المجتمعية، التي تشجع على اتباع أنماط حياة صحية ونشطة، من خلال توفير مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية والترفيهية، تناسب جميع أفراد الأسرة.

وقدم صيف أبوظبي الرياضي في نسخته الرابعة التي أقيمت في مركزي أدنيك أبوظبي وأدنيك العين، العديد من أنشطة الصحة والعافية الجديدة مع مجموعة مميزة من المسابقات المخصصة للأطفال من أجل اكتشاف المواهب، كما أتاح الفرصة للزوار من أجل الاستمتاع بتجارب فريدة ضمن أجواء ممتعة ومريحة، وقدم مجموعة واسعة من التجارب الملائمة لجميع الأعمار، بما في ذلك الأنشطة الرياضية والترفيهية المخصصة للأطفال، والكثير من برامج العافية الملائمة لجميع أفراد المجتمع.

وشهدت النسخة الأخيرة 2025 من صيف أبوظبي الرياضي تنظيم أكثر من 50 فعالية مجتمعية رياضية، تستهدف مختلف الفئات العمرية، كما تم تخصيص منطقة جديدة لأندية رياضات المبارزة ورفع الأثقال والقوس والسهم والجودو والمواي تاي والملاكمة، ومنطقتي النادي الرياضي وكروس فيت للياقة، إضافة إلى تنظيم معسكرات صيفية للمدارس، وسط دعم كبير من المنظمين لاكتشاف المواهب الواعدة.

كما شهدت هذه النسخة زيادة في مساحة الفعالية لتصل إلى 37 ألف متر مربع، بنسبة زيادة 10% مقارنة بالنسخة السابقة، وارتفع عدد الملاعب الرياضية إلى 52 ملعباً ومضماراً، كما تمت مضاعفة سعة مضمار الجري إلى أربع حارات، مع زيادة مداه إلى 1.2 كيلومتر.

وضمت النسخة الرابعة 12 لعبة رياضية، أبرزها كرة القدم، وكرة السلة، والبادل، والجري، وكرة الريشة، والكرة الطائرة، والتنس الأرضي، وتنس الطاولة، والكريكيت، والشطرنج، واللياقة البدنية، ومضمار العقبات ومسار الجري بطول 1.2 كم الذي أصبحت سعته 4 حارات.

وأكد مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي طلال الهاشمي، أن أنشطة وبرامج صيف أبوظبي الرياضي 2025، جاءت امتداداً لرؤية أبوظبي في ترسيخ الرياضة أسلوب حياة لجميع أفراد المجتمع.

وقال: «حرصنا هذا العام على توسيع نطاق الفعاليات، إلى جانب استحداث برامج ترفيهية للعائلات والأطفال، بما يعكس التزامنا تحقيق الاستدامة المجتمعية وجودة الحياة».