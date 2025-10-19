رياضيون: «الأبيض» يمتلك كل المقومات للعودة بقوة.. ويستحق التأهل

شدد خبراء كرة قدم ولاعبون سابقون في المنتخب الوطني على أن رحلة المنتخب الوطني نحو التأهل إلى كأس العالم 2026 لم تنتهِ بعد، مؤكدين أن الفرصة لاتزال قائمة رغم الصعوبات التي واجهها الفريق في المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن «الأبيض مازال يمتلك كل المقومات التي تؤهله للعودة بقوة في المرحلة الحاسمة»، مشيرين إلى أن «التحديات التي واجهها المنتخب يجب أن تُعتبر جزءاً من عملية النضوج والتطور، وتوحد إرادة اللاعبين والجماهير وتقرب الفريق أكثر من حلم المونديال».

ودعوا إلى «ضرورة مضاعفة الجهد والعمل بتركيز كامل، ليس فقط من أجل تحقيق التأهل بل لتأكيد أن كرة القدم الإماراتية تسير في الاتجاه الصحيح»، مشددين على أن «ما يميز المنتخب هو أنه لا يستسلم بسهولة، وهي صفة الفرق الكبيرة التي تعرف كيف تتحول الصعوبات إلى دفعة نحو النجاح».

ويلعب «الأبيض» مع نظيره العراقي في الملحق الثاني لتصفيات آسيا ذهاباً وإياباً، الأولى على أرضه في 13 نوفمبر، والثانية في العراق في 18 منه، وسيتأهل الفائز لملحق عالمي يضم منتخبات من إفريقيا وأميركا الجنوبية وأوقيانوسيا وأميركا الشمالية.

«الأبيض» يمتلك المقومات

من جهته، أكد المحلل الفني الدكتور أحمد العوضي، أن المنتخب الإماراتي مازال يمتلك جميع المقومات التي تؤهله للعودة بقوة في المرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن «المنافسة لاتزال مفتوحة حتى الجولات الأخيرة، وأن الأمل قائم حتى الدقيقة الأخيرة من عمر التصفيات، طالما أن هناك روحاً وإصراراً لدى اللاعبين والجهاز الفني».

وقال العوضي: «إذا نظرنا إلى الإمكانات الفردية والجماعية التي يمتلكها المنتخب مقارنة ببقية منتخبات القارة الآسيوية، يمكننا القول بلا أدنى انحياز إن (الأبيض) كان يستحق التأهل منذ فترة طويلة، فما يملكه من عناصر متميزة، سواء على مستوى المهارة أو الفكر الكروي، يجعله قادراً على تجاوز أي مرحلة صعبة، والأهم الآن هو استثمار التجارب السابقة بروح إيجابية».

وأضاف: «الدور الأكبر في المرحلة المقبلة يقع على عاتق اللاعبين والجهاز الفني، فهما الأساس في صناعة الفارق. المطلوب هو مضاعفة الجهد والعمل بتركيز كامل، ليس فقط لتحقيق التأهل، بل لتأكيد أن كرة القدم الإماراتية تسير في الاتجاه الصحيح».

وختم العوضي: «أنا على ثقة بأن (الأبيض) سيعود أقوى، وسيرد في الملعب على كل التحديات، وما نحتاجه الآن هو وحدة الصف واستمرار الدعم الجماهيري الكبير.. عندما تتوحد إرادة اللاعبين والجماهير، يصبح الطريق إلى المونديال أقرب مما نتخيل».

فرصة قوية للتأهل

بدوره، أكد لاعب المنتخب الوطني ونادي الجزيرة الأسبق يوسف عبدالعزيز أن المنتخب مازال يمتلك فرصة حقيقية وقوية في بلوغ كأس العالم، رغم صعوبة المهمة في المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية.

وقال عبدالعزيز: «ما يميز المنتخب أنه لا يستسلم بسهولة، وهذه سمة الفرق الكبيرة. صحيح أن المشوار بات أكثر صعوبة، لكننا مازلنا في قلب المنافسة، والفرصة لاتزال بأيدينا متى ما حافظ اللاعبون على تركيزهم وروحهم الجماعية.. كرة القدم لا تعترف باليأس، بل بالعطاء حتى اللحظة الأخيرة، وأنا على ثقة بأن لاعبينا قادرون على قلب كل التوقعات».

وأضاف: «المرحلة الماضية كانت مليئة بالدروس والعبر، وعلينا أن نستفيد منها بدلاً من التوقف عند الأخطاء. المنتخب يضم جيلاً شاباً واعداً يمتلك الموهبة والطموح، لكنه بحاجة إلى استمرار الدعم من الجماهير والإعلام وكل من يحب كرة الإمارات. ما شاهدناه من التفاف جماهيري حول (الأبيض) في الدوحة كان مشرفاً ويستحق الثناء، وعلينا أن نحافظ على هذا الزخم في المرحلة المقبلة».

وتابع: «رسالتي إلى اللاعبين أن يؤمنوا بحظوظهم، وإلى الجماهير أن تواصل دعمها بلا توقف، فهذه المرحلة تحتاج إلى روح واحدة تجمعنا جميعاً، لأن الحلم مازال ممكناً، والواقع يؤكد أننا نملك كل المقومات للوصول إلى المونديال».

حاجة إلى الصبر

أما لاعب المنتخب الوطني السابق داوود علي فقال إن «المنتخب يسير في الطريق الصحيح نحو بناء مستقبل قوي ومستدام لكرة القدم الإماراتية»، وأضاف: «المنتخب الوطني بات يمتلك اليوم أرضية صلبة يمكن البناء عليها لسنوات قادمة، بفضل الرؤية التطويرية لاتحاد الكرة، التي منحت الجهاز الفني تنوعاً في الاختيارات وأوجدت تنافسية أكبر بين اللاعبين. هذا المشروع بحاجة إلى بعض الصبر، لكنه بلا شك خطوة استراتيجية في الاتجاه الصحيح. ما نحتاجه الآن هو الاستمرارية والثقة بالمنهج الذي تم وضعه».

وأضاف: «صحيح أننا مررنا بفترة صعبة شهدت بعض الإخفاقات، على رأسها عدم التأهل المباشر إلى كأس العالم، لكن ذلك لا يعني نهاية الطريق، والفرصة مازالت بأيدينا، والبطولة لم تنتهِ بعد، علينا أن نغلق صفحة الماضي، ونتعامل مع المرحلة المقبلة بعقلية المنتصر لا المتحسر، فلدينا مجموعة متميزة من اللاعبين القادرين على حمل راية (الأبيض) وتمثيل الإمارات بأفضل صورة».

وأشار لاعب شباب الأهلي السابق إلى أن التصفيات الأخيرة كشفت عن وجوه جديدة مبشرة سيكون لها شأن كبير في السنوات المقبلة، قائلاً: «من أبرز مكاسب التصفيات الماضية بروز لاعبين شباب مثل سلطان عادل، الذي أثبت أنه مهاجم يملك مواصفات خاصة سواء في التحركات أو استغلال الفرص. أتوقع أن يكون له دور محوري في المرحلة الحاسمة من التصفيات المقبلة. مثل هذه النماذج تعطينا الأمل بأن (الأبيض) يملك جيلاً قادراً على صناعة الفارق في المستقبل القريب».

• كرة القدم لا تعترف باليأس بل بالعطاء حتى اللحظة الأخيرة.