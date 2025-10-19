أموريم: نحتاج أن نكون أكثر فاعلية أمام ليفربول

حث المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم روبين أموريم، لاعبي فريقه على إظهار أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح في المباراة المقرر إقامتها اليوم أمام فريق ليفربول. ويتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز العاشر برصيد عشر نقاط.

وقال أموريم: «أفهم تماماً ما تعنيه هذه المواجهة للجماهير، لكنها في النهاية مباراة واحدة، نحتاج فيها من جديد لإثبات أننا نلعب بشكل أفضل. ونحتاج إلى أن نكون أكثر فاعلية في كلا الصندوقين. إنها مباراة أخرى يجب أن نفوز بها».