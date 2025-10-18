لويس كاسترو: فوز الوصل مستحق.. و«ديربي دبي» دائماً مليء بالضغوط

أكد البرتغالي لويس دي كاسترو، مدرب فريق الوصل، أن فريقه استحق الفوز على النصر بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى أن المباراة كانت مليئة بالضغوط كما هي عادة مواجهات الديربي، لكن الأهم هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وقال دي كاسترو في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «المباراة كانت ديربي حقيقي، وكان هناك ضغط كبير على اللاعبين، لكن هذا أمر طبيعي في مثل هذه اللقاءات. الأهم في النهاية أننا حققنا الفوز، وهذا ما كنا نبحث عنه».

وأضاف: «النصر اعتمد على الكرات العالية، ونجح في تسجيل هدفه من إحدى الفرص، بينما ارتكبنا بعض الأخطاء في الشوط الثاني تسببت في منحهم الفرصة للعودة إلى المباراة. رغم ذلك، حافظنا على توازننا حتى النهاية».

وأوضح مدرب الوصل أن فريقه لم يشعر بالنقص العددي للنصر بعد الطرد، قائلًا: «لم نشعر أنهم كانوا يلعبون بعشرة لاعبين بسبب طريقتهم في اللعب وتنظيمهم الدفاعي الجيد، لقد قدموا شوطًا ثانيًا جيدًا بالفعل».

وتحدث دي كاسترو عن تأثير فترة التوقف الدولي، قائلاً: «بالتأكيد أثّر التوقف على الفريق، خصوصًا مع غياب لاعبين مهمين مثل فابيو ليما وعلي صالح. ومع ذلك، كان حضورهما اليوم مؤثرًا بشكل كبير، ولم نشعر بأنهما غابا عن الفريق طوال الفترة الماضية».

واختتم المدرب حديثه بتوجيه رسالة إلى جماهير الوصل:

«أشكر الجمهور على دعمهم الكبير وحضورهم القوي في المدرجات، فهم دائمًا اللاعب رقم 12 الذي يمنح الفريق طاقة إضافية.»