مدرب النصر يوكانوفيتش: تحسننا كثيراً في الشوط الثاني أمام الوصل

أكد الصربي فلادان يوكانوفيتش، مدرب فريق النصر، أن فريقه لم يكن راضيا عن أدائه خلال الشوط الأول من مباراة الوصل التي خسرها النصر بنتيجة 2-1، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، مشيرا إلى تحسن الأداء كثيراً في الشوط الثاني رغم النقص العددي والإصابات.

وقال يوكانوفيتش في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت: «في أول 45 دقيقة لم نكن راضين عن أدائنا، لكن في آخر 20 دقيقة من الشوط الثاني كنا أكثر تنظيمًا، وأظهر اللاعبون شخصية أقوى ورغبة أكبر في القتال. اقتربنا من إدراك التعادل، لكن لم نوفق في استغلال الفرص».