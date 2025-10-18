خورفكان يوقف سلسلة انتصارات عجمان

نجح فريق خورفكان في إيقاف مسيرة انتصارات عجمان، بعدما فاز عليه بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت على استاد راشد بن سعيد، بحضور 1500 مشجع ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وبدأت المباراة بأفضلية واضحة للفريق الضيف، قبل أن يتمكن طارق تيسودالي، من خطف هدف التقدم لخورفكان في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، بعد تمريرة متقنة من زميله إيلتون بوا وضعته في مواجهة المرمى ليسكن الكرة الشباك بثقة.

وفي الشوط الثاني، حاول أصحاب الأرض العودة إلى أجواء المباراة، ونجح جونيور فليمينغس في إدراك التعادل في الدقيقة 74، مستغلاً عرضية من ليثيري سيلفا أخطأ دفاع خورفكان في التعامل معها.

لكن فريق «النسور» لم ينتظر طويلاً قبل أن يستعيد تفوقه، حيث أطلق بيدرو بافلوف تسديدة قوية ومباغتة استقرت في شباك الحارس علي الحوسني عند الدقيقة 80.

وبهذا الفوز، رفع خورفكان رصيده إلى سبع نقاط تقدم ليبقى في المركز 11، بينما تجمد رصيد عجمان عند تسع نقاط في المركز الثامن.