الوصل يواصل تفوقه على النصر ويحقق فوزاً مثيراً

حقق الوصل فوزًا هامًا على النصر بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد زعبيل، ضمن ختام الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، ليواصل «الإمبراطور» تفوقه الواضح على غريمه التقليدي للعام الثالث على التوالي.

ورفع الوصل رصيده إلى 13 نقطة، بينما تجمد رصيد النصر عند 8 نقاط، بعد مواجهة شهدت تألقًا هجوميًا من أصحاب الأرض وإصرارًا من الضيوف رغم النقص العددي.

وسجّل الوصل انتصاره السابع على التوالي أمام النصر في الدوري، فيما يعود آخر فوز للنصر إلى 5 مايو 2022، أي قبل 1262 يومًا، لتبقى دبي صفراء منذ ذلك التاريخ.

كما تعادل الفريقان في سجل المواجهات المباشرة في عصر الاحتراف، بـ 13 فوزًا لكل فريق مقابل 7 تعادلات.

جاءت بداية المباراة قوية من الوصل، الذي كاد أن يفتتح التسجيل مبكرًا بعد خطأ من الحارس أحمد شمبيه في الدقيقة السادسة.

وافتتح الفريق الأصفر التسجيل في الدقيقة 26 عبر المدافع أدريلسون سيلفا برأسية رائعة سكنت سقف المرمى بعد كرة عرضية متقنة.

وفي الدقيقة 44، استغل الوصل خطأ آخر من الحارس شمبيه لتصل الكرة إلى علي صالح الذي انفرد وسدد بثقة في الشباك محرزًا الهدف الثاني.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة، تلقى النصر ضربة قوية بطرد لاعبه مينساه بعد تدخل عنيف ورد فعل غير رياضي، ليكمل المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الشوط الثاني، أظهر النصر شجاعة هجومية رغم النقص، ونجح عبدالله توريه في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 53 بعد مراوغة وتسديدة قوية.

ورغم محاولات «العميد» المتكررة لإدراك التعادل، فإن الوصل حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليحقق فوزًا ثمينًا يعزز به موقعه في ترتيب جدول البطولة.