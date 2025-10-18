«زلزال 217» يحصد «ناموس» سباق دبي للقوارب الشراعية فئة 43 قدماً

فاز القارب «زلزال 217»، للمالك والنوخذة مروان عبدالله المرزوقي، بلقب الجولة الثانية لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، وشهد تنافساً محموماً امتد حتى الوصول إلى خط النهاية بسرعة عالية أنهى خلالها القارب الفائز السباق في زمن بلغ ساعة وعشر دقائق، انطلاقاً من جزر العالم، مروراً بـ «عين دبي»، والختام في «دبي هاربر» مستضيف الحدث ومراسم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

وشارك في السباق 21 من أقوى المحامل الشراعية بقيادة 315 من النواخذة الإماراتيين والبحارة، بمعدل 15 نوخذة وبحاراً للقارب الواحد، حيث تألقوا بمهاراتهم وقيادتهم المتميزة وسط الرياح التي جاءت سرعتها قوية، مما رفع من إيقاع التنافس وجعل الاحتمالات مفتوحة على التواجد في المراكز الأولى طوال فتراته، قبل أن يظفر «زلزال 217» بـ «الناموس» ويحتفل باللقب.

وقام محمد المري مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بتتويج الفائزين، إذ جاء في المركز الثاني القارب «نمران 259» للمالك والنوخذة عبدالله محمد المرزوقي، وحل بالمركز الثالث القارب «شاهين 39» لمالكه حمدان سعيد يابر، وبقيادة النوخذة خليفة عابد المري.

وأكد المري أن المحامل المشاركة بالمواصفات الجديدة مع حالة البحر في هذا السباق اليوم، اثبتت فاعليتها وزادت من معايير الامن والسلامة للمشاركين، وذلك مع سعي نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتبني أحدث المواصفات وتطوير السباقات بشكل مستمر، كما توجه المري بالشكر إلى شركاء النجاح من شرطة دبي، قناة دبي الرياضية، قناة ياس، خفر السواحل، الدفاع المدني، الحرس الوطني السرب الرابع، دبي هاربر مضيف تكريم الفائزين.