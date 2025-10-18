انتصارات «الصقور» لا تتوقف في دوري الدرجة الأولى

واصل نادي الإمارات (الصقور) انطلاقته القوية في دوري الدرجة الأولى، محققًا انتصاره الرابع على التوالي، بعد فوزه المثير اليوم السبت على الفجيرة بنتيجة (3-2)، ضمن منافسات الجولة الرابعة، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الفجيرة عند نقطة واحدة.

وسجل أهداف الإمارات كل من البرازيلي كارلوس ألبرتو (د. 23)، ومواطنيه فابيو تيكسيرا (د. 56)، وجارديل أوليفيرا (د. 72)، بينما أحرز هدفي الفجيرة الفرنسي ساندر بنبشير في الدقيقتين (49) و(90+5).

وفي مباراة أخرى، سقط فريق يونايتد بقيادة مدربه الإيطالي أندريا بيرلو في فخ التعادل على أرضه أمام الجزيرة الحمراء بنتيجة (3-3). سجل أهدف يونايتد كل من الكاميروني سيدريك نانا في الدقيقة (9)، والبرتغالي صامويل لويس هدفين (16، 61).

في المقابل، سجل للجزيرة الحمراء الألماني داودا بيليمي (2)، والإيطالي رضا حنيوي (25)، والبرازيلي والاس غوميس (81).

وحقق دبا الحصن فوزًا ثمينًا على ضيفه حتا بهدف دون مقابل، أحرزه الجزائري عكاشة حمزاوي في الدقيقة (72)، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد حتا عند 4 نقاط في المركز الثامن.

وفي مباراة رابعة، اكتسح غلف يونايتد ضيفه مجد بنتيجة (5-1)، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الخامس، بينما بقي مجد في المركز الأخير بدون أي نقطة.

وسجل أهداف غلف يونايتد كل من الجزائري لطفي مماشو (21)، والزامبي إيمانويل موتالي (26، 65)، والغامبي الفوسيني جاساما (33)، والبريطاني مايلز فنتون (56). في المقابل، سجل هدف مجد الوحيد علي اليحيائي في الدقيقة (61).