الجزيرة يحصد ثلاث نقاط ثمينة.. و«ميمي» يهدر 4 فرص محققة

حقق فريق الجزيرة فوزًا مهمًا وثمينًا خارج أرضه، بعد تغلبه على دبا الفجيرة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، رغم أن الجزيرة لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وبهذا الفوز، رفع الجزيرة رصيده إلى 10 نقاط، بينما بقي دبا في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة فقط.

وشهدت المباراة تألق حارس مرمى الجزيرة علي خصيف، الذي وقف سدًا منيعًا أمام محاولات مهاجم دبا، العراقي مهند علي (ميمي)، الذي أهدر أربع فرص محققة للتسجيل، أبرزها في الدقيقتين (11) و(76)، نتيجة الرقابة الدفاعية اللصيقة ويقظة خصيف.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب الجزيرة برونو أوليفيرا في الدقيقة (17)، مستفيدًا من تمريرة طولية دقيقة لعبها له زميله كوليبالي، رغم الكثافة الدفاعية الكبيرة التي فرضها «النواخذة».

وشهدت مدرجات استاد دبا حضورًا جماهيريًا متوسطًا، رغم أن طاقته الاستيعابية تصل إلى 10 آلاف متفرج.