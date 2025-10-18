العين يسترد صدارة الدوري برباعية نظيفة في بني ياس

استعاد فريق العين صدارة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم من منافسه الوحدة، وذلك بعد فوزه المستحق على بني ياس بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة السادسة من المسابقة، رافعًا رصيده إلى 16 نقطة، فيما بقي بني ياس في المركز الأخير بدون نقاط، علماً بأن «العنابي» كان قد اعتلى الصدارة بصورة مؤقتة إثر فوزه على البطائح 3-1 في افتتاح الجولة.

وقدم «الزعيم» أداءً قوياً ومتوازناً منذ انطلاقة اللقاء، حيث افتتح المغربي الحسين رحيمي التسجيل في الدقيقة 5، قبل أن يعزز شقيقه سفيان رحيمي التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 37، ثم أضاف الباراغوياني أليخاندرو كاكو الهدف الثالث في الدقيقة 2+45، بعد أن كان قد صنع الهدفين الأول والثاني، ليحسم العين المباراة عملياً في شوطها الأول بثلاثية جميلة، فيما أضاف البديل لابا كودجو الهدف الرابع في الدقيقة 74.

وبلغ عدد الحضور الجماهيري ما يقارب 3500 متفرج، من بينهم نحو 130 مشجعاً رافقوا فريق بني ياس إلى «دار الزين»، وكان لافتاً حضور الأسر بصورة كبيرة، إذ خُصِّص لهم مدرج كامل، علماً بأن المباراة شهدت توزيع عدد من الجوائز أبرزها سيارة جيتور T2، وذلك بالإضافة إلى 12 جائزة أخرى موزعة بين حقائب نسائية وقسائم ذهب وتذاكر سفر.

وبهذا الفوز، واصل العين تفوقه التاريخي على بني ياس، إذ رفع عدد انتصاراته إلى 17 فوزاً في 29 مواجهة بين الفريقين في دوري المحترفين، مقابل 4 انتصارات لبني ياس و8 تعادلات، كما مدّ «البنفسجي» سلسلة نتائجه الإيجابية إلى 9 مباريات متتالية دون خسارة أمام بني ياس، منها 5 انتصارات متتالية، بينما فشل الأخير في التسجيل في آخر 4 مواجهات رغم محاولاته الهجومية المتكررة.