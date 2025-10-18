الوحدة يتصدر الدوري «مؤقتاً»

صعد الوحدة إلى صدارة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم «مؤقتاً»، بعد فوزه خارج قواعده على البطائح 3-1، أمس، في افتتاح الجولة السادسة، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن العين الذي يمتلك فرصة استعادة القمة في حال فوزه على بني ياس في ختام الجولة اليوم، بينما تجمد رصيد البطائح عند ثلاث نقاط فقط في المركز الـ12.

على استاد خالد بن محمد في الشارقة وأمام قرابة 3000 متفرج، وجد الوحدة طريقه سهلاً للفوز على البطائح، بعدما أحرز هدفين في غضون أربع دقائق فقط، إذ افتتح المدافع لوكاس بيمينتا باب التسجيل من متابعة أمام المرمى «10»، وبعدها تمكن دوشان من تاديتش من مضاعفة النتيجة بتسجيل الهدف الثاني من انفراد بالحارس «14».

وواصل الوحدة تأكيد تفوقه في الشوط الثاني، فسجل الهدف الثالث من نيران صديقة بوساطة لاعب البطائح عمر كيتا، الذي حاول إبعاد الكرة ليضعها من فوق الحارس «60»، بينما جاء هدف البطائح الوحيد عن طريق ديني بورغيس من متابعة لعرضية عمر كيتا.