الشارقة يصحح المسار.. وكورنادو يتألق

صالح فريق الشارقة جمهوره، وصحح مساره في دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه على الظفرة 2-0، أمس، في افتتاح الجولة السادسة، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط، فيما تجمد رصيد الظفرة عند تسع نقاط. واستغل «الملك» النقص العددي في صفوف الظفرة الذي أكمل المباراة منذ الدقيقة 32 بـ10 لاعبين، إثر طرد لاعبه عبدالله الكربي، وخطف نجمه إيغور كورنادو كل الأنظار بتسجيله هدفاً وصناعته آخر، أمام نحو 2000 متفرج، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 45 من ركلة حرة مباشرة من حدود منطقة الجزاء، وتمريرته الذكية داخل المنطقة لزميله الألباني راي ماناج، الذي لم يتوان عن إسكانها على يمين حارس الظفرة أمجد السيد في الدقيقة 46.

وحرم القائم الأيمن لمرمى الظفرة اللاعب ماناج من تسجيل هدفه الشخصي الثاني، والثالث للشارقة، ليواصل الشارقة ضغطه مقابل اكتفاء الظفرة بالهجمات المرتدة، من دون تغيير في النتيجة.

وسجل الشارقة من بوابة الظفرة انتصاره الثاني بالدوري الموسم الحالي، بعد فوزه في مباراته الافتتاحية على حساب دبا بنتيجة (3-1)، مقابل تعادل يتيم في الجولة الثالثة أمام خورفكان، وتلقيه ثلاث هزائم، آخرها في الجولة الماضية أمام الوصل (1-2).