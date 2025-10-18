17 تسديدة لا تكفي شباب الأهلي لهز شباك كلباء

فرض فريق كلباء التعادل من دون أهداف على ضيفه شباب الأهلي، أمس، في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، ليصبح رصيد الفريقين 11 نقطة على لائحة الترتيب.

ولم يتمكن شباب الأهلي من الوصول إلى شباك كلباء، على الرغم من تسديد لاعبيه 17 كرة على مرمى كلباء، وفي المقابل قدم لاعبو «النمور» أفضل مبارياتهم في الموسم الحالي بأداء دفاعي صلب مكنهم من الخروج بنقطة التعادل. وأسهمت تقنية الفيديو «الفار» في عدم احتساب هدف لمصلحة كلباء، بعدما أكدت أن الكرة لم تتجاوز خط المرمى بكاملها بعد تسديدة رأسية من اللاعب محمد سبيل في الدقيقة 20.

وأنقذ حارس مرمى كلباء سلطان المنذري، كرة خطرة سددها لاعب شباب الأهلي كارتابيا، وكانت في طريقها للمرمى (45+1).

وفي الشوط الثاني من هجمة مرتدة لشباب الأهلي تعرض كارتابيا للعرقلة ليتم طرد مدافع كلباء الفنزويلي ريفاس في الدقيقة 83، وأضاع ياسر حسن فرصة هدف محقق لكلباء وهو بوضع انفراد (90+4).