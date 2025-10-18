«العين» على القمة.. و«ديربي كبير» بين الوصل والنصر

سيكون استاد هزاع بن زايد في الساعة 17:05 من مساء اليوم مسرحاً لمواجهة العين الساعي لمواصلة انتصاراته والتربع منفرداً على القمة (13 نقطة بلا هزيمة)، وضيفه بني ياس، الذي يقبع في المركز الأخير من دون أي رصيد من النقاط، وذلك في ختام مواجهات الجولة السادسة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ويقف التاريخ والمواجهات الأخيرة إلى جوار «الزعيم»، ففي 28 مواجهة سابقة جمعت الفريقين في دوري المحترفين، حقق العين الفوز في 16 مباراة مقابل أربعة انتصارات لبني ياس، وتعادلا في ثماني مناسبات، كما لم يخسر العين في آخر ثماني مباريات أمام بني ياس، بما في ذلك فوزه في آخر أربع مواجهات متتالية، وقد أحرز العين 56 هدفاً في مرمى بني ياس، مقابل 30 هدفاً سجلها الأخير.

الوصل - النصر

يتطلع الوصل إلى معادلة عدد انتصارات ضيفه النصر في المواجهات التاريخية في «ديربي بر دبي» الكبير، حينما يدخل الفريقان إلى استاد زعبيل في الساعة 19:45 مساءً، في مواجهة تحظى بأهمية مضاعفة، بسبب تقارب ظروف الفريقين، إذ يزيد فارق النقطتين بينهما من سخونة اللقاء، فالوصل يحتل المركز الخامس برصيد 10 نقاط، فيما يقع النصر في المركز الثامن برصيد 8 نقاط. وعلى مدار 32 مواجهة سابقة في المسابقة، فإن «العميد» يتفوق بالانتصار في 13 لقاء، مقابل 12 لـ«الإمبراطور»، بينما سيطر التعادل على 7 مواجهات سابقة.

دبا – الجزيرة

يبحث فريق دبا عن حل لمشكلة «الكفاءة الهجومية الغائبة»، حينما يستقبل في الساعة 17:05 مساءً ضيفه الجزيرة على استاد دبا، في لقاء يخوضه أصحاب الأرض تحت ضغط كبير، حيث يحتل المركز قبل الأخير بنقطة واحدة فقط، ويبحث عن فوزه الأول لإنقاذ موقفه في جدول الترتيب. ويدخل الجزيرة اللقاء وهو يحتل المركز التاسع برصيد 7 نقاط، ويملك تفوقاً تاريخياً واضحاً على دبا، حيث فاز في نصف الـ12 مواجهة التي جمعتهما في دوري المحترفين (6 انتصارات)، مقابل انتصارين فقط لدبا و4 تعادلات.

عجمان - خورفكان

يسعى عجمان لتعزيز سجله القياسي للموسم، بعد أن حصد تسع نقاط محتلاً المركز السابع عقب مرور خمس جولات، وهي أعلى حصيلة نقاط يحققها الفريق في بداية أي موسم له في تاريخ المسابقة، وذلك حينما يستقبل في الساعة 19:45 مساءً ضيفه خورفكان على استاد راشد بن سعيد.