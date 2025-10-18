4 مواجهات «درجة أولى» اليوم.. الأنظار مسلطة على بيرلو

تتسلط الأنظار عند الساعة الخامسة مساء اليوم على أربع مواجهات في الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، فيلتقي يونايتد بقيادة مدربه الأسطورة الإيطالي أندريا بيرلو مع الجزيرة الحمراء في مدينة دبي الرياضية، ويستقبل نادي الإمارات نظيره الفجيرة، ويتقابل دبا الحصن مع ضيفه حتا، فيما تختتم مباريات اليوم بمواجهة غلف يونايتد مع مجد على استاد طحنون بن محمد بنادي العين.

وتختتم الجولة غداً بإقامة ثلاث مباريات ويلعب فيها العروبة مع الحمرية، والعربي مع الذيد، ومصفوت مع سيتي. ويتصدر نادي الإمارات ترتيب البطولة برصيد تسع نقاط، يليه كل من دبا الحصن، والحمرية، والعربي، ويونايتد (6 نقاط)، ثم حتا، ومصفوت، (4 نقاط)، وسيتي وغلف يونايتد (3 نقاط)، والفجيرة والذيد (نقطة واحدة)، وفي المقابل لا تملك فرق العروبة، ومجد، والاتفاق، والجزيرة الحمراء أي نقاط.

وتبرز إلى الواجهة المباريات الثلاث التي ستقام اليوم لكونها ستجمع فرقاً قوية مرشحة لخطف إحدى بطاقتي الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل، وهي: دبا الحصن وحتا والإمارات والفجيرة، بينما تُعد مواجهة يونايتد بقيادة بيرلو والجزيرة الحمراء قمة جماهيرية كبيرة، كما يتوقّع لمباراة العروبة مع الحمرية أن تظهر بمستوى عالٍ لما يتمتع به كل فريق من إمكانات فنية.