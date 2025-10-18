الزعابي يتقلّد برونزية «عالم القوة البدنية»

تقلّد قائد المنتخب الوطني للقوة البدنية وعضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية فيصل الزعابي، الميدالية البرونزية في وزن 93 كيلوغراماً (الماسترز) في بطولة العالم للقوة البدنية التي اختتمت أمس، في جنوب إفريقيا وذلك في منافسات (البنج بريس)، محققاً خامس ميدالية عالمية خلال ثماني مشاركات عالمية سابقة. وحلّ الزعابي ثالثاً خلف الأميركي مينديز غاري الحائز المركز الأول، والفرنسي رايموند إكسل صاحب المركز الثاني. وقال البطل العالمي فيصل الزعابي في تصريحات صحافية: «أعتز كثيراً بهذا الإنجاز الجديد الذي يعتبر إضافة فنية وتاريخية جديدة في مسيرتي الرياضية، والمساهمة برفع علم الإمارات في المحافل الدولية للسنة الخامسة على مستوى بطولات العالم وعدد كبير من البطولات على مستوى آسيا والبطولات الأخرى». وأضاف: «يُعد هذا الإنجاز تأكيداً على المكانة المميزة لرياضة القوة البدنية الإماراتية على مستوى العالم، وبمثابة استعداد مبكر لبطولة العالم المقبلة التي ستُقام في الفجيرة العام المقبل».