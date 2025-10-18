مهمة صعبة للبطائح أمام دبا الحصن في دوري الصالات

تنطلق عند الساعة السادسة والنصف مساء اليوم منافسات الجولة الثانية من دوري كرة قدم الصالات بلقاء دبا الحصن وضيفه البطائح، وتستكمل غداً بمواجهة خورفكان مع شباب الأهلي، وكلباء مع فريق الإقامة وشؤون الأجانب - دبي.

ويطمح البطائح لتحقيق ثاني نتيجة إيجابية بعد فوزه الأول على خورفكان (5-4) في الجولة الأولى، واحتلال مركز متقدم بشكل مبكر، بينما سيركز فريق دبا الحصن على تحقيق أول فوز بعد تعرضه لخسارة ثقيلة أمام كلباء في الجولة الماضية برباعية نظيفة.

من جهته، يخوض خورفكان مباراة صعبة أمام شباب الأهلي وعينه على أول نتيجة إيجابية، بينما يطمح شباب الأهلي للفوز، والبقاء في الصدارة بعد فوزه على اليرموك (5-2) في الجولة الأولى. وسيبحث كل من كلباء وفريق الإقامة وشؤون الأجانب - دبي عن تحقيق نتيجة إيجابية جديدة لتعزيز فوزهما في الجولة الماضية.