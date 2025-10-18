«كلاسيكو ألمانيا» بين بايرن ميونيخ ودورتموند اليوم

يستضيف بايرن ميونيخ، المتصدر وحامل اللقب، غريمه التقليدي وصيفه بوروسيا، اليوم (الساعة 8:30 بتوقيت الإمارات) في صدام «الكلاسيكو» حيث يسعى أحدهما لإلحاق الهزيمة الأولى بمنافسه ضمن المرحلة السابعة في الدوري الألماني لكرة القدم.

بعد بداية مثالية هذا الموسم حيث حقق 10 انتصارات في عدد المباريات ذاته في مختلف المسابقات، ضمن سلسلة سجل خلالها 38 هدفاً مقابل 8 في شباكه، يواجه بايرن المتصدر برصيد 18 نقطة اختباراً مهماً في مواجهة تجمع بين عملاقي كرة القدم الألمانية.

ويعوّل عملاق بافاريا على نجمه في الهجوم الإنجليزي هاري كاين الذي واصل شهيته التهديفية بتسجيله هدفين من خماسية فوز بلاده على لاتفيا في فترة التوقف الدولي، وقاد «الأسود الثلاثة» ليصبحوا أول منتخب من قارة أوروبا يبلغ مونديال 2026.

ويُقدّم المهاجم البالغ 32 عاماً أداءً يُمكن القول إنه الأفضل في مسيرته، حيث سجل 18 هدفاً، منها 11 في ست مباريات في الدوري، مع ثلاث تمريرات حاسمة.

في المقابل، لم يُهزم دورتموند في تسع مباريات في جميع المسابقات (ستة في الدوري واثنتان في دوري الأبطال ومباراة في الكأس)، ما دفع مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش إلى القول إن فريقه يجب أن يتحلى بالشجاعة في ميونيخ.