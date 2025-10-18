التحقيق مع يوفنتوس في انتهاك «قواعد اللعب النظيف»

سيخضع نادي يوفنتوس الإيطالي للتحقيق مجدداً من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بشأن انتهاكات قواعد اللعب المالي النظيف التي سبق لها أن أدت إلى إيقافه عن المشاركة في المسابقات الأوروبية خلال موسم 2023-2024، وفقاً لوثائق نُشرت أول من أمس.

وأوضح نادي «السيدة العجوز» في بيان: «بالإشارة إلى معيار قاعدة الإيرادات، تلقى النادي في 18 سبتمبر إشعاراً من الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيق بشأن تجاوز الحدود المسموح بها للفترة الثلاثية من 2022-2023 حتى 2024-2025».

في هذه الوثائق التي تمّ تقديمها للمساهمين تحضيراً للجمعية العامة المزمع عقدها في السابع من نوفمبر المقبل، أكّد النادي الأكثر تتويجاً في تاريخ الكرة الإيطالية أنه «التزم بنسبة تكلفة الفريق (الرواتب وتعويضات الانتقالات التي يجب ألّا تتجاوز 70% من الإيرادات، حسب التفسير) ويتوقع الالتزام بهذا المعيار أيضاً خلال العام المدني 2025».

ووفقاً لقواعد اللعب المالي النظيف، يجب ألّا يتجاوز العجز المسموح به لأحد الأندية خلال فترة ثلاث سنوات 60 مليون يورو، ويرتفع هذا الحد إلى 90 مليون يورو لنادٍ يتمتع بـ«صحة مالية جيدة» خلال الفترة ذاتها.

سجّل يوفنتوس خسائر بقيمة 58.1 مليون يورو خلال موسم 2024-2025 في تراجع واضح مقارنة بالخسائر التي بلغت 199.2 مليون يورو في الموسم السابق.