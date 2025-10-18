إنذار

وجّه مسؤول بارز في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين إنذاراً شديد اللهجة إلى مهاجم أجنبي، مطالباً إياه بضرورة الحد من أسلوبه الحاد تجاه زملائه داخل الملعب، بعدما تكررت اعتراضاته على عدم تمرير الكرة له أثناء المباريات، في تصرف اعتبرته الإدارة مسيئاً لصورة النادي أمام الإعلام والجماهير.

تجميد

تجمّدت المفاوضات بين نادٍ في دوري أدنوك للمحترفين وأحد أبرز نجوم الفريق بشأن تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وذلك بسبب خلافات حول القيمة المالية للعقد، وتشير المصادر إلى أن المفاوضات لم تُغلق تماماً، إذ من المقرر عقد جلسة جديدة بعد الجولة السادسة للدوري، يقدم خلالها النادي عرضاً مالياً محسّناً على أمل إقناع اللاعب بالتجديد ومواصلة مشواره مع الفريق.

موافقات

حثّ مراقبون رياضيون منظمي البطولات المحلية والدولية على ضرورة الحصول على موافقات رسمية من الاتحادات المحلية قبل تنظيمها، تقديراً لجهود الاتحاد ولتعزيز التعاون المشترك بما يصب في مصلحة تطوير اللعبة.

تدريب

كشف لاعب دولي سابق انضم أخيراً، للعب في أحد أندية دوري الدرجة الأولى، أنه سيتوجه للتدريب مبكراً تزامناً مع ممارسته اللعب في صفوف فريقه، في محاولة منه ليصبح مدرباً معتمداً في وقت مبكر.

مكافأة

استغرب مدرب في رياضة فردية عدم شموله وزملائه بالمكافآت المالية التي تقدّم للاعبين بعد الفوز بالبطولات، خصوصاً أنها تعكس جودة الجهود المبذولة للجهاز الفني، داعياً إلى وضع آلية رسمية تمهد الطريق لمكافأة المتميزين.

