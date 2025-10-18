محمد حسن.. مهاجم إماراتي واعد على الطريق

يُعدّ لاعب المنتخب الوطني للناشئين ونادي الإمارات محمد حسن من أبرز الوجوه الواعدة التي ينتظرها مستقبل مشرق في السنوات المقبلة، إذ خطف الأنظار في صفوف فريق ناديه تحت 17 سنة، ويعتبر أحد أبرز لاعبي المراحل السنية، خصوصاً أنه يشغل مركز المهاجم ويُظهر أداءً متطوراً من مباراة إلى أخرى.

ونجح محمد حسن في تسجيل هدف الفوز القاتل لمنتخب الناشئين في مرمى اليمن في الدقيقة 90، ليقود «الأبيض الصغير» إلى مواصلة انتصاراته والتأهل إلى المباراة النهائية، قبل أن يحقق المركز الثاني في بطولة كأس الخليج التي اختتمت أخيراً في قطر.

وقال محمد حسن لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بسعادة غامرة بالاهتمام الكبير الذي أتلقّاه من جميع المدربين، وبالتوجيهات والنصائح التي أحرص على تطبيقها، لأنها تساعدني على التطور والاستمرار في الملاعب».

وأضاف: «قدوتي في الملاعب النجم الدولي السابق أحمد خليل، وأتمنى أن أصل إلى مستواه الفني، فهو من أفضل المهاجمين في تاريخ كرة القدم الإماراتية»، مضيفاً «أركّز حالياً على تطوير نفسي من أجل الانضمام إلى الفريق الأول لنادي الإمارات، والمشاركة معه في دوري المحترفين مستقبلاً، ثم اللعب لصفوف شباب الأهلي، الذي يُعدّ طموحاً للكثير من اللاعبين، لكن حلمي الأكبر هو الاحتراف في أحد الدوريات الأوروبية الكبرى، ولا أرى ذلك صعباً إذا واصلت التدريب والتطور واستثمرت الفرص المتاحة».

واختتم: «أتابع مباريات ريال مدريد باستمرار، وأحاول التعلم من اللاعبين العالميين لاكتساب الخبرة وتطوير مهاراتي الفنية».

من جهته، قال مدرب حراس منتخب الناشئين يوسف الزعابي، إن «محمد حسن يتمتع بمواصفات فنية مميزة يمكن أن تصنع منه لاعباً مؤثراً في المستقبل، إذا ما تم استثمارها بشكل احترافي».

وأضاف: «محمد حسن يمتلك إمكانات واعدة، لكنه بحاجة إلى المزيد من الاجتهاد لتطوير قدراته الفنية. شاهدناه في أكثر من مباراة وقدم مردوداً رائعاً. نصيحتي له أن يواصل التدريب بانتظام ويعزز من تركيزه، لأن التركيز هو العنصر الأهم الذي يحتاجه اللاعبون الصغار».

بدوره، قال مدرب نادي الإمارات، المغربي رشيد الداودي: «محمد حسن يتمتع بمواصفات مهمة، أبرزها السرعة والقدرة على اللعب في المساحات، فضلاً عن جودة أدائه العالية عندما يستخدم قدمه اليسرى». وأضاف: «مثل أي لاعب في مقتبل العمر، يحتاج محمد إلى استثمار جميع عناصر التطور البدني والفني ليواصل التألق».

محمد حسن:

• قدوتي أحمد خليل.. أتمنى أن أصل إلى مستواه الفني.

• طموحي اللعب في شباب الأهلي ثم الدوريات الأوروبية الكبرى.