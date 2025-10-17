رازوفيتش: كلباء كان محظوظاً بعدم استقبال هدفين من شباب الأهلي

أكد مدرب كلباء، الصربي فوك رازوفيتش، أن فريقه قدم واحدة من أفضل مبارياته في الموسم الحالي بعد التعادل مع شباب الأهلي من دون أهداف، اليوم الجمعة، ضمن الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، ليصبح رصيد الفريقين 11 نقطة لكل منهما.

وثمَّن رازوفيتش جهود جميع لاعبيه، مشيرًا في المؤتمر الصحافي إلى أن المباراة كانت صعبة على فريقه، وكان يدرك ذلك مسبقًا، لذلك جهز لاعبيه جيدًا لتفادي الصعوبات.

وأضاف: "قدمنا أداءً أفضل في الشوط الثاني مقارنة بالأول، وشباب الأهلي ظهر بمستوى فني جيد، ونجح حارسنا سلطان المنذري في التصدي لفرصتين خطيرتين، كنا محظوظين في إبعادهما".