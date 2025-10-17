باولو سوزا: شباب الأهلي أهدروا فرصاً سهلة أمام مرمى كلباء

أكد مدرب شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، أن فريقه أضاع فرصاً سهلة لتسجيل الأهداف بمرمى كلباء، خصوصا في الشوط الأول من المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة وانتهت بالتعادل بدون أهداف في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال في المؤتمر الصحافي: "شباب الأهلي كان مسيطراً على أغلب مجريات اللقاء ولكن لم نسجل".

وأضاف "كما توقعنا، الفريق المنافس كان يعتمد على الهجمات المرتدة، لكنها لم تكن خطرة، وأنا فخور بأداء فريقي الذي يتحسن من مباراة إلى أخرى، ولكن اتخاذ القرار لدى اللاعبين لم يكن في أفضل حالاته اليوم، ولو كان أفضل لحققنا النقاط الثلاث. ومع مرور الوقت سنتمكن من معالجة ذلك لتحقيق الفوز".