مدرب الظفرة بتروفيتش: حالة الطرد مؤثرة في الخسارة أمام الشارقة

أكد مدرب فريق الظفرة، المونتنغيري زيلكو بتروفيتش، أن حالة الطرد التي تعرض لها عبدالله الكربي في الدقيقة 32 أثرت في أداء الفريق، خصوصاً أن هدفي فوز الشارقة جاءا بعد حالة الطرد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين.

وقال بتروفيتش، في المؤتمر الصحفي للمباراة: "أثني على أداء لاعبي الفريق، بعد أن خضنا المباراة منذ دقيقتها الـ 32 بنقص عديدي أمام أحد أفضل الأندية في الدوري".

وأوضح: "لم نخلق فرصاً كبيرة، لكننا قدمنا كرة قدم جيدة، خاصةً قبل الطرد وحين كان الفريق يلعب كاملاً، وطرد الكربي الذي يعد أحد أفضل اللاعبين على مركز الظهير، أثر على نسقنا الهجومي".

وأضاف: "اندهشت لتدخله الغريب البعيد عن المرمى، وطوال الأسبوع الماضي كنت أحذر اللاعبين من مثل هذه التدخلات، لكن في نهاية المطاف، أود أن أشكر اللاعبين على الجهد الذي بذلوه، خصوصاً أن الهدف الأول للشارقة جاء من ركلة حرة، قبل أن يضيف الشارقة بعد دقيقة هدفه الثاني، وكان من الصعب اللعب في الشوط الثاني وعدم تلقي أهداف أمام فريق مكتمل بحجم الشارقة، لكننا نجحنا في تحقيقه رغم النقص العددي".

وأختتم: "أنا لا أؤمن بأن الاعتماد على الدفاع فقط يؤمن البقاء في دوري المحترفين، وأعمل مع اللاعبين دائماً على تعزيز النسق الهجومي، وتقديم أداء قوي يضمن لنا الخروج بنتائج مشرفة، وهو ما حققناه في الجولات الماضية، وحصدنا خلالها تسع نقاط في خمس جولات".