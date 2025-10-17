مدرب الشارقة يرفض الحديث عن نجومية إيغور كورنادو.. «اللاعب جزء من الفريق»

رفض مدرب الشارقة، المدرب الصربي مليوش ميلوييفيتش، الحديث عن الأداء الذي ظهر به لاعب الفريق كورنادو، بتسجيله لهدف وصناعة مثله، وحصر الحديث على أداء الفريق بأكمله، والخروج بنتيجة الفوز بثنائية نظيفة على ضيفه الظفرة، في المباراة التي جمعتهما في افتتاح الجولة السادسة من دوري "أدنوك" للمحترفين.

وقال مليوش في المؤتمر الصحافي، عقب انتهاء المباراة: "أرفض الحديث بشكل منفصل عن كورنادو، والتركيز في الحديث يجب أن يكون عن الفريق بأكمله، واهنئ اللاعبين على الخروج بنتيجة الفوز".

وأوضح: "لا أريد أن اتحدث عن أداء كورنادو أو أي لاعب آخر، وأفضل الحديث عن (الشارقة) كفريق، فهو من اللاعبين المؤثرين ويمكن أن يسجل هدفين وثلاثة وأربعة، وصناعة فرصٍ عديدة لزملائه، وهذا عمله، وأعرف تماماً ما قدمه للنادي في السابق، وما يمكن أن يقدمه، لذلك لا أريد أن اتحدث عنه أو عن أي لاعب، بل الحديث عن الفريق كمنظومة كاملة، فنحن نلعب كفريق، ونربح ونخسر كفريق".

وأضاف: "نجحنا تدريجياً في بسط سيطرتنا على مجريات اللعب أمام الظفرة، والشروع في تشكيل الضغط، وجاء الطرد ليجعل من الأمور تسير في صالحنا، والتمكن من استثمار الفرص التي اتيحت لنا والتسجيل منها".

في الشوط الثاني، كان بإمكاننا زيادة الغلة والخروج بنتيجة أكبر، لكن الأهم أننا استطعنا الخروج بنتيجة الفوز والنقاط الثلاث، وابتعاد لاعبينا عن الإصابات، وأتمنى عودة باقي العناصر المصابة، بأسرع وقت ممكن".