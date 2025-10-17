كورنادو يسجل ويصنع.. والشارقة يكسب الظفرة

صالح فريق الكرة في نادي الشارقة، جماهيره، بصحيح المسار، عقب نجاحه في وضع حدٍ للنتائج الإيجابية لضيفه الظفرة، والفوز عليه بنتيجة (2-0)، اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، وأكملها الظفرة منذ الدقيقة 32 بـ 10 لاعبين على أثر طرد لاعبه عبدالله الكربي.

وحافظ الشارقة رغم انتصاره على مركزه الـ 10 برصيد سبع نقاط، فيما تجمد رصيد الظفرة على تسع نقاط والمركز السادس مؤقتاً.

وقاد إيغور كورنادو مسيرة مصالحة جمهور "الملك" الذي قدر بنحو 2000 متفرج، بعدما افتتاح كورنادو التسجيل في الدقيقة 45 من ركلة حرة مباشرة من حدود منطقة الجزاء، وصناعته في الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول، لتمريرة ذكية لداخل منطقة الجزاء لزميله الألباني راي ماناج الذي لم يتوانى عن إسكانها على يمين حارس الظفرة أمجد السيد.

وتولى القائم الأيمن لحارس مرمى الظفرة أمجد السيد، مع انطلاق الشوط الثاني، المهمة في حرمان الألباني ماناج من تسجيل هدفه الشخصي الثاني، والثالث للشارقة، ليواصل الشارقة ضغطه مقابل اكتفاء الظفرة بالهجمات المرتدة، من دون تغيير يذكر، وانتهاء المباراة بالنتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول بثنائية نظيفة لصالح الشارقة.

وسجل الشارقة من بوابة الظفرة، انتصاره الثاني دوري الموسم الحالي، بعد فوز "الملك" في مباراته الافتتاحية على حساب دبا بنتيجة (3-1)، مقابل تعادل يتيم في الجولة الثالثة أمام خورفكان، وتلقيه لثلاث هزائم أخرها في الجولة الماضية أمام الوصل (1-2).

بدوره، انهى الظفرة سلسلة نتائجه الإيجابية، والبداية الأفضل له في دوري المحترفين، بتجرعه الهزيمة الثالث، بعد الخسارة في الجولة الافتتاحية أمام شباب الأهلي (2-0)، وأمام الوحدة في الجولة الرابعة (2-5)، خصوصاً أن الظفرة حقق على مدار الجولات الماضية ثلاثة انتصارات، أثنان منها جاء بالنتيجة ذاتها (3-1)، حققها على الوصل والبطائح في الجولتين الثانية والخامسة، مقابل الفوز بنتيجة (2-1) على دبا في الجولة الثالثة.