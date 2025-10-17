نجم انجلترا السابق شيلفي: انتقلت للعيش في الإمارات بحثاً عن الأمان

أكد النجم الإنجليزي السابق جونجو شيلفي الذي انتقل للعب نادي الصقور العربية في دوري الدرجة الثانية الإماراتي، أن الأمان الذي شاهده في الإمارات أسهم في قرار خوض تجربة جديدة في مسيرته، مشدداً على أنها ليست بحثاً عن المال.

وقال شيلفي، الذي سبق له اللعب لأندية مثل نيوكاسل يونايتد، ليفربول وسوانزي سيتي لشبكة «بي بي سي» البريطانية إن قراره لم يكن مرتبطاً بالمال، مشيراً إلى أن الرواتب في الدوري الإماراتي الدرجة الثانية ليست مرتفعة مقارنة بما حققه خلال مسيرته الاحترافية، موضحاً أنه يحصل على راتب يصل إلى ألفي جنيه إسترليني شهرياً (9800 درهم).

وأوضح شيلفي أن الدافع وراء الانتقال إلى الإمارات كان رغبة في بدء فصل جديد مع أسرته، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة لتربية أطفاله بعيداً عن ضغوط الحياة في إنجلترا، وقال: «لا أريد أن يكبر أطفالي في إنجلترا، لا أشعر أن المكان نفسه كما كان قبل 10 إلى 15 عاماً، أما هنا في الإمارات فإنه يمكنني أن أرتدي ساعتي بشكل عادي، والإمساك بهاتفي في الأماكن العامة دون الخوف من السرقة».

وأوضح: «في المقابل، نحن محظوظون جداً لأننا نعيش في منطقة جميلة في المملكة المتحدة، ولكن في رأيي، لا يمكنك امتلاك أشياء جميلة في المكان الذي أنا منه، حيث إنني لن أرتدي ساعة في لندن ولا يمكنني إخراج هاتفي من جيبي في لندن».

وأشار اللاعب إلى أنه لم يكن يمارس أي نشاط كروي منذ فترة طويلة بسبب إصابة في العضلة الخلفية بعد تجربة فاشلة في تجربة مع هال سيتي، قبل أن يتواصل معه مدير نادي الصقور العربية (صديقه منذ الطفولة)، لدعوته إلى دبي للمساعدة في تطوير النادي.

وأضاف: «وقعت وقع عقداً أولياً لمدة عام، وأشارك حالياً في تدريبات صباحية، وأمارس التدريب مساء تمهيداً للحصول على رخصة التدريب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لاحقاً».

أما بالنسبة إلى مسيرته، فأعرب شيلفي عن حبه الكبير لنيوكاسل يونايتد، مؤكداً أن تجربة اللعب هناك كانت استثنائية، خصوصاً فترات تمثيله الفريق كقائد مؤقت، ومساهمته في صعود النادي والحفاظ على مكانته في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأضاف أن الهدف الذي سجله ضد ليدز يونايتد كان لحظة فارقة في مسيرة النادي والمدرب إيدي هاو.

وعن وضعه الحالي، قال شيلفي إن جسده لم يعد كما كان سابقاً، وأن كل جلسة تدريبية قد تكون الأخيرة إذا تعرض لإصابة جديدة، لكنه أكد عزمه على الاستمرار طالما يشعر بالقوة واللياقة، مستمتعاً بكرة القدم مع أسرته في بيئة مختلفة تماماً عن إنجلترا، معتبراً أن تجربة الإمارات فرصة للاستمتاع بكرة القدم بعيداً عن الضغوط السابقة.