شغف جمهور الوصل والنصر يتراجع قبل «ديربي دبي»

تشهد الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين واقعة غير مسبوقة، عندما تقام المواجهة المرتقبة بين الوصل والنصر في «ديربي بر دبي» على استاد الوصل في زعبيل، غداً، وسط حالة من الحزن عاشها جمهور الإمارات، بعد خسارة المنتخب الوطني أمام نظيره القطري بهدفين مقابل هدف، ما أثّر سلباً في حماس الجمهور الذي يستعد لمتابعة مواجهة الجارين، لتصبح المباراة مهددة بغياب الجمهور.

وفي الوقت الذي تحظى فيه المباراة باهتمام كبير من مشجعي الفريقين على منصات التواصل الاجتماعي دائماً، قبل المباراة، ولكن عملياً تراجع شغف المشجعين بشكل كبير، بسبب خسارة «الأبيض»، إذ إن عودة مباريات الدوري بشكل عام، ومباراة «ديربي» بشكل خاص، لم تشهد تفاعلاً أو استعداداً من جانب الجمهور، الذي تفاعل بشكل سلبي، مطالباً بعدم إقامة المباريات.

من جهته، أكد المحلل الرياضي، ماجد الفلاسي، أن ضياع الفرصة الثانية لتأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم 2026 ليس نهاية العالم، مشدداً على ضرورة الفصل بين مباريات «الأبيض» وعودة منافسات دوري أدنوك للمحترفين. وقال الفلاسي لـ«الإمارات اليوم»: «هذه هي كرة القدم، خسارة المنتخب جزء من حسابات كرة القدم، ويجب أن يستعد الجمهور لعودة مباريات الدوري، وألا يتأثر أو يصاب بالإحباط».

وأضاف: «المنافسة في الدوري مختلفة، كما أنه في الوقت نفسه يجب عدم إهدار مكتسبات البداية القوية لأندية الإمارات في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، حيث إن هناك منافسات عدة يجب الاهتمام بها، إلى جانب أن المنتخب نفسه سيخوض ملحقاً جديداً في تصفيات المونديال، رغم صعوبته ومشواره الطويل، ولكن يجب التمسك بالآمل».

وأشار الفلاسي إلى أن «المدرب الروماني أولاريو كوزمين لا يتحمل مسؤولية نتيجة المنتخب بمفرده»، مؤكداً أن عدم تأهل «الأبيض» حصيلة النتائج التي حققها المدرب السابق للفريق، البرتغالي باولو بينتو.

في المقابل، شهدت منصة التواصل الاجتماعي «إكس» تفاعلاً كبيراً حول مباراة الوصل والنصر، ومطالبات بالاستعداد لموقعة تاريخية جماهيرية بين الناديين، في حين أكد عدد من المشجعين إحباطهم بسبب خسارة المنتخب، حيث قال حساب «أزرق دبي»، تعليقاً على إعلان نادي النصر موعد المباراة، موضحاً: «والله إني مب متحمس أبدا وفقدت الشغف للديربي».

وتفاعل معه عبدالله، قائلاً: «كلنا»، أما المشجع الوصلاوي «غولدن ذا 1» فأكد قائلاً: «هذا أقل ديربي أتحمس له منذ سنوات».

من جهته، قال حساب «جميرا» على منصة التواصل الاجتماعي «إنستغرام» إن «مباراة الوصل والنصر لها طابع خاص»، مشدداً على أنها تستمر مواجهة مهمة، تمثل بالنسبة إلى الفائز فرصة التفوق على المنافس التقليدي، أما الخاسر فيعيش لحظات صعبة.

ماجد الفلاسي:

• يجب أن يستعد الجمهور لعودة مباريات الدوري وألا يتأثر أو يصاب بالإحباط.

• عدم تأهل «الأبيض» حصيلة النتائج التي حققها المدرب السابق باولو بينتو.