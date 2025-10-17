اتحاد الرياضات البحرية يطلق منصة رقمية

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات البحرية عن الإطلاق الرسمي لمنصته الإلكترونية الجديدة.

وذكر الاتحاد في بيان صحافي أنه يهدف من خلال هذه المنصة إلى تعزيز التواصل مع الرياضيين والأندية والجماهير، وتوفير تجربة تفاعلية تجمع بين الحداثة والتقنية والهوية الوطنية للرياضات البحرية الإماراتية، وتضم المنصة باقة من الخدمات الذكية والمحتوى التفاعلي تشمل بثاً مباشراً وتحديثات فورية عن البطولات والنتائج الرسمية، ومكتبة وسائط متعددة تحتوي على صور ومقاطع فيديو من أبرز الفعاليات المحلية والعالمية، وخدمات تسجيل إلكتروني وتواصل مباشر مع الاتحاد والأندية، وملفات تعريفية للأبطال الإماراتيين، وسجلاً رقمياً يُوثّق إنجازاتهم، وأرشيفاً شاملاً يُوثّق تاريخ البطولات البحرية في الدولة منذ تأسيس الاتحاد.