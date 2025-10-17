«ديربي» النصر والوصل يُدشّن دوري السلة اليوم

يحل فريق كرة السلة بنادي الوصل في السابعة والنصف من مساء اليوم، ضيفاً على جاره النصر، في الجولة الافتتاحية من ذهاب الدور التمهيدي لبطولة الدوري، وتشهد في التوقيت ذاته استضافة شباب الأهلي لفريق الوحدة.

وتستكمل يوم غدٍ، السبت، الجولة الافتتاحية، بإقامة مباراتين في السابعة والنصف، في حين يُدشّن الشارقة حملة الدفاع عن لقبه بلقاء ضيفه الجزيرة، ويسدل الستار على الجولة بلقاء الظفرة ومستضيفه البطائح.

ويقام الدوري، من ثلاث مراحل، تُستهل بالدور التمهيدي الذي يقام من مرحلتي ذهاب وإياب، تسفر نتائجه عن تحديد هوية المراكز الأربعة الأولى المتأهلة إلى المرحلة الثانية (بلاي أوف)، حيث تشهد فيها الفِرَق خوض دور جديد من ذهاب وإياب، تتحدد من خلاله هوية الفريقين المتأهلين إلى المرحلة النهائية التي تقام بنظام (بست أوف 3) تسفر في ختامها عن تحديد هوية البطل.

بدورها، تخوض الفِرَق التي أنهت الدور التمهيدي بالمراكز من الخامس إلى الثامن، منافسات المرحلة الثانية الخاصة بها (بلاي آوت)، وتحدد في ختامها هوية (بطل الدوري للمستوى الثاني)، حيث تخوض في المرحلة الثانية منافسات مشابهة عبر دور من مرحلتي ذهاب وإياب، تحدد في ختامه هوية الفريقين المتأهلين إلى المرحلة الثالثة الختامية التي تقام بنظام (بست أوف 3)، وتسفر في ختامها عن إعلان هوية بطل (الدوري للمستوى الثاني).