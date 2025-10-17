«الأبيض» في المجموعة الثالثة بـ «آسيوية اليد»

أسفرت قرعة البطولة الآسيوية الـ22 لكرة اليد المؤهلة إلى «مونديال ألمانيا 2027»، والتي ستقام في الكويت يناير المقبل، عن وقوع منتخب الإمارات في المجموعة الثالثة مع منتخبات الكويت صاحب الأرض، والهند وهونغ كونغ. ويشارك في البطولة 15 منتخباً موزعين على أربع مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى فريق قطر حامل اللقب، وكوريا وعُمان، في حين تضم الثانية البحرين والعراق والصين والأردن، وتضم الرابعة اليابان وإيران والسعودية وأستراليا، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيس الذي يضم ثمانية منتخبات سيتم توزيعها على مجموعتين تلعبان بنظام الدوري، ويتأهل منهما صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور نصف النهائي، إضافة إلى التأهل مباشرة لبطولة العالم 2027 المقررة في ألمانيا.