دبا الحصن يبحث مع المدربين والإداريين تطوير المنظومة الرياضية

عقد نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي وشركة كرة القدم اجتماعاً موسعاً في مقره، مساء أول من أمس، جمع المدربين والإداريين من مختلف الألعاب والقطاعات. وقال النادي في بيان صحافي إن ذلك يأتي في إطار حرص النادي على تطوير منظومته الرياضية، وتعزيز كفاءتها. واستُهل الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس إدارة النادي، الدكتور محمد أحمد المطوع، ركز فيها على الدور المحوري الذي يلعبه المدرب في العملية الرياضية، باعتباره العنصر الأهم في بناء الفرق وصقل المواهب، مشيداً بما قدّمته الكوادر الفنية والإدارية من جهود أثمرت نجاحات رفعت مكانة النادي محلياً وخارجياً.

وأكد الدكتور المطوع خلال البيان الصحافي أن المرحلة المقبلة تتطلب الانضباط المؤسسي، والالتزام الصارم بلائحة السلوك الرياضي، باعتبارها المرجعية الأساسية لأي قرار أو إجراء، مشيراً إلى أنه لن يُسمح باتخاذ قرارات خارج إطارها، داعياً الجميع إلى الاطلاع عليها والعمل بمقتضاها. كما أعلن استحداث «جائزة المدرب المتميز» إلى جانب نظام الجوائز الشهرية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز روح التنافسية العادلة، وتشجيع الإبداع والالتزام المهني.

من جانبه، قدّم عضو اللجنة الثقافية محمد راشد رشود، استعراضاً للأنشطة الثقافية والمجتمعية التي نظمها النادي خلال الموسم 2025-2026، مبيناً أن اللجنة نفّذت أكثر من 36 مبادرة، و5 احتفالات، و8 ورش ومحاضرات، إلى جانب 60 مبادرة ضمن البرنامج الصيفي، و7 مشاركات خارجية، وهو ما يعكس البعد المتكامل للنادي الذي لا يقتصر على الرياضة فحسب، بل يمتد لدعم الحركة الثقافية والمجتمعية وتنمية وعي الشباب.