«ملتقى النواخذة» يبحث سبل تطوير السباقات الشراعية

أقام نادي دبي الدولي للرياضات البحرية «ملتقى النواخذة»، وتخلل الملتقى بحث سبل التطوير وتذليل كل المعوقات في سباقات القوارب الشراعية، وذلك مع تواصل الإقبال على التسجيل في الجولة الثانية من سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً، والمقرر إقامته غداً السبت، ويُعدّ ثالث سباقات الموسم الرياضي الجاري 2025-2026.

حضر فعاليات الملتقى الذي أُقيم في مجلس أم سقيم في جميرا بدبي، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد حارب، ومدير إدارة الشؤون الرياضية في النادي محمد المري، ومدير مكتب الاتصال المؤسسي في النادي محمد السعدي، إلى جانب «النواخذة» المشاركين بشكل مستمر في سباقات القوارب الشراعية.

وجاءت النقاشات في الملتقى بما يترجم حرص نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تطبيق سياسة الشفافية والحرص دائماً على الاستماع إلى الصعوبات التي يواجهها النواخذة، وتحويل هذه التحديات إلى فرص تُعزّز السباقات.

وذكر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في بيان صحافي، أنه تم في الملتقى طرح عدد من المقترحات التطويرية، التي سيقوم النادي بدراستها والنظر في مدى قابلية تطبيقها خلال السباقات المقبلة، وذلك انطلاقاً من رؤيته التي تسعى إلى جعل هذه السباقات ملائمة ومواكبة لكل المستجدات الحديثة مع الحفاظ على الطابع التقليدي المتجذر من الإرث العريق في دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا النوع من القوارب الشراعية.

وأكد محمد حارب أن التطوير المستمر أساس دعم جهود المشاركين في مسابقات الموسم الرياضي الحالي، وقال: «يرحب نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بجميع النواخذة من أبناء الدولة، ونؤكد أن قنوات التواصل مفتوحة معهم دائماً دون توقف. إقامة هذا النوع من الملتقيات تُرسّخ روح الأسرة التي تتميّز بها الرياضات البحرية عموماً، وسباقات القوارب الشراعية المحلية على وجه الخصوص، إذ تكون النقاشات دائماً هادفة وبناءة، وسط حرص كبير من الجميع على الخروج بأفضل الممارسات اللازمة لتطوير السباقات ودعم المشاركين فيها».