غياب ممثل اتحاد الكرة الإماراتي عن استلام جائزة أفضل اتحاد في آسيا لعام 2025

شهد حفل توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لعام 2025، الذي أُقيم مساء اليوم في العاصمة السعودية الرياض، غياب ممثل اتحاد الإمارات لكرة القدم عن منصة التتويج، بعد إعلان فوز الاتحاد بجائزة أفضل اتحاد في آسيا لعام 2025، تقديرًا لجهوده في تطوير اللعبة وتنظيم البطولات المحلية والمشاركات القارية.

وأثار غياب ممثل الاتحاد عن استلام الجائزة استغراب الحضور والمتابعين، خاصة أن الجائزة تُعد من أبرز الجوائز القارية التي تُمنح للاتحادات الوطنية الأكثر نشاطًا وتأثيرًا في تنفيذ برامج الاتحاد الآسيوي وتنمية كرة القدم في القارة.