ميلوني: ما حدث أمام قطر كان فضيحة وظلمًا ضد منتخبنا

عبّر لاعب المنتخب الوطني ميلوني عن حزنه العميق واستيائه الشديد بعد المباراة الأخيرة، مؤكدًا أن ما جرى كان «فضيحة كروية واضحة أمام الجميع».

ونشر ميلوني تصريحاته عبر حسابه الرسمي في إنستغرام، قال فيها:

«ما زلت حزينًا جدًا بشأن ما حدث بالأمس، فهناك أشياء في كرة القدم وفي الحياة تخرج عن سيطرتنا، لكن ما حدث هذه المرة تجاوز كل الحدود. حتى من لا يفهم كرة القدم شاهد الظلم والفضيحة التي جرت».

وأضاف: «علينا أن نقاتل أكثر من أجل حقوقنا، ولا يمكن أن نسمح لشخص أو جهة واحدة بتدمير حلم وطن كامل. كرة القدم لم تعد تُلعب فقط داخل الملعب، وما حدث كان ظلمًا لشعب بأكمله».

واختتم ميلوني منشوره بالقول: «لن نصمت، وسنواصل القتال داخل الملعب من أجل الإمارات ومن أجل جمهورنا الذي يستحق الأفضل»