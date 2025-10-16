«أبيض الكاراتيه» إلى باريس بطموح التأهل للمونديال

غادرت بعثة منتخب الإمارات الوطني للكاراتيه، أمس، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في البطولة التأهيلية لـ«مونديال القاهرة 2025»، التي ينظمها الاتحاد الدولي للعبة من 17 إلى 19 أكتوبر الجاري، بمشاركة 500 لاعب ولاعبة يمثلون 105 دول.

وتضم قائمة المنتخب ستة لاعبين، هم: كريم رامي الذي ينافس منفرداً ضمن منافسات «الكتا» للرجال، بجانب خماسي «الكوميتيه» المكون من حوراء العجمي لوزن تحت 50 كيلوغراماً، وفاطمة خصيف في منافسات السيدات لوزن تحت 68 كيلوغراماً، وعمر نبيل لوزن تحت 67 كيلوغراماً، ورضا مسعودي لوزن تحت 84 كيلوغراماً، وزايد خضير لوزن فوق 84 كيلوغراماً للرجال.

ويترأس بعثة المنتخب النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات للكاراتيه، راشد عبدالمجيد آل علي، وتضم عضو مجلس الإدارة، مدير المنتخبات الوطنية، أحمد سالم باصليب، والجهاز التدريبي المكون من وحيد خواجة، ونادر بيكي، والحكم الدولي جابر الزعابي.

وأكد راشد عبدالمجيد آل علي، في تصريحات صحافية، أن «مشاركة المنتخب، تأتي ضمن خطة الاتحاد لإعداد جيل قادر على المنافسة في أكبر المحافل الدولية، في خطوة مهمة نحو تعزيز حضور (الكاراتيه الإماراتي) على الساحة الدولية».

وأضاف: «ندخل البطولة بثقة عالية، بعد أن أظهر لاعبونا ولاعباتنا التزاماً جيداً خلال فترة الإعداد، ونأمل أن يترجموا هذا الجهد إلى نتائج إيجابية، تؤكد مكانة (كاراتيه الإمارات) على المستويين الإقليمي والعالمي».