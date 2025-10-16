53 محاضراً في مؤتمر الإمارات للطب الرياضي

تنظّم جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، يومي الأول والثاني من نوفمبر المقبل، النسخة الثانية من مؤتمر الإمارات للطب الرياضي، الذي يعقد في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بدبي، بمشاركة واسعة من نخبة الخبراء والمتخصصين من داخل الدولة وخارجها.

وأكد رئيس جمعية الإمارات للطب الرياضي وطب إعادة التأهيل، الدكتور عبدالله الرحومي، أن المؤتمر في نسخته الثانية يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى من حيث التنظيم والمحتوى العلمي والتفاعل المحلي والدولي، مشيراً إلى أن الجمعية تحرص على توسيع نطاق المشاركة، وزيادة عدد المحاضرين والشركات العارضة والموضوعات المطروحة.

وأوضح أن المؤتمر سيشهد مشاركة 53 محاضراً ومتحدثاً، يمثلون مؤسسات طبية وجامعات من أكثر من 25 دولة، إلى جانب تسجيل أكثر من 600 مختص في مجالات الطب الرياضي، وطب إعادة التأهيل من أنحاء العالم.

وقال في تصريحات صحافية إن برنامج المؤتمر يتضمن خمس ورش عمل و66 عرضاً لأوراق بحثية وتطبيقية، إضافة إلى مشاركة 17 جهة راعية وشركات عارضة من الإمارات ودول أخرى، ستستعرض أحدث التقنيات والعلاجات المتقدمة في هذا المجال.

وأشار إلى أن أجندة المؤتمر تشمل مناقشة مجموعة من الموضوعات الحديثة، أبرزها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الرياضة، والتطوير الرياضي، وفحوص الأداء، ورياضة المرأة، والطب التجديدي، والرياضات البارالمبية، إلى جانب استعراض أحدث المستجدات في الطب الرياضي وطب إعادة التأهيل.

ولفت الرحومي إلى أن المؤتمر بات يشكل منصة علمية متخصصة على مستوى المنطقة، تجمع بين المعرفة والتجربة، وتتيح تبادل الخبرات بين المختصين لدعم الجهود الرامية إلى تطوير الطب الرياضي في الإمارات، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي في هذا المجال.