«طيران الإمارات» تمدد شراكتها مع «أيه سي ميلان» الإيطالي

أعلنت «طيران الإمارات» عن تمديد شراكتها مع نادي «أيه سي ميلان» الإيطالي، «بما يعزز واحدة من أطول وأبرز الشراكات نجاحاً في عالم كرة القدم».

وقال بيان صحافي: «تواصل (طيران الإمارات)، بموجب الاتفاقية الجديدة، شراكتها مع النادي الإيطالي كشريك رئيس، والناقل الجوي الرسمي، والشريك الرسمي لقمصان الفريق الأول للرجال».

وأضاف: «تتضمن الاتفاقية استمرار ظهور شعار (طيران الإمارات) المميز (Fly Better) على قمصان الفريق الأول لنادي أيه سي ميلان في جميع البطولات الكبرى، بما في ذلك الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا، وبطولات الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، إضافة إلى المباريات الودية الدولية».

كما سيتّسع نطاق الشراكة ليشمل قمصان فرق أكاديمية النادي.

ووفقاً لبيان صحافي: «ستستفيد (طيران الإمارات) من مجموعة واسعة من الحقوق، تشمل عرض شعارها عبر الشاشات الإعلانية الرقمية في الملاعب ومراكز التدريب خلال المباريات المقامة على أرض النادي، إلى جانب محتوى رقمي حصري، وتجارب تفاعلية للجماهير، وخدمات ضيافة مميزة. كما ستتضمن الشراكة الموسعة مبادرات مبتكرة للتواصل مع المشجعين في العالم، من بينها تنظيم فعاليات جماهيرية لمتابعة المباريات في عدد من الوجهات الدولية المختارة».