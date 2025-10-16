عرقجي: العمل الجماعي وراء فوز «سلة العلا» على «الشارقة»

أكد النجم اللبناني وصانع ألعاب فريق العلا السعودي، وائل عرقجي، أن فريقه أدى مباراة جماعية رائعة، واستحق الفوز على «الشارقة» بنتيجة (108-74)، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم بدبي، في افتتاح منافسات المجموعة الثانية، في دوري «سوبر غرب-آسيا» عن المنطقة الخليجية.

وقال عرقجي في تصريحات صحافية: «الربع الثالث لم يكن الأفضل بصراحة، لكننا استعدنا توازننا لاحقاً، وتمكّنا من إنهاء المباراة بفارق كبير».

وأضاف النجم اللبناني، الذي قدم أداءً شاملاً بسبع متابعات، وست تمريرات حاسمة: «كل لاعب عرف دوره، وقدم أداء بنسبة 100%، وأدينا مباراة جماعية ورائعة».

وخطف النجم اللبناني الأضواء بتسجيله 35 نقطة، منها 23 نقطة في أول 20 دقيقة من اللقاء.

يذكر أن «الشارقة» سيواجه ضيفه «العربي القطري» في الرابع من نوفمبر المقبل، فيما سيلاقي «العلا» فريق «الكويت» الكويتي في 27 الجاري.