«اللاعبون الدوليون» تحت المجهر مع عودة الدوري

تستأنف عجلة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم دورانها مجدداً بعد توقف فرضته مشاركة المنتخب الوطني في ملحق تصفيات كأس العالم 2026، والتي انتهت بخيبة أمل للجماهير الإماراتية، إثر خسارة «الأبيض» أمام قطر بنتيجة (1-2)، وضياع حلم التأهل للمونديال ببطاقة مباشرة.

وستكون الأنظار متجهة في الجولة السادسة إلى أداء اللاعبين الدوليين، الذين سيكونون تحت المجهر بعد الانتقادات التي طالت أداء المنتخب أمام قطر لاستعادة الثقة، وإثبات قيمتهم الفنية مع أنديتهم، خصوصاً أسماء بارزة، مثل: خالد عيسى، وكوامي، وكايو كانيدو، وفابيو ليما، الذين سيحاولون تقديم صورة مختلفة تعيد الاعتبار لهم أمام جماهيرهم.

وستكون الانطلاقة يوم غدٍ الجمعة بثلاث مباريات، إذ يستضيف البطائح الوحدة في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين للفريق، حيث يسعى «الراقي» إلى الخروج بالعلامة الكاملة سعياً إلى الابتعاد عن شبح الهبوط، فيما يأمل «العنابي» (صاحب المركز الثاني)، الحفاظ على فارق النقطتين اللتين تفصلانه عن العين صاحب الصدارة برصيد 13 نقطة.

وسيحل شباب الأهلي ضيفاً ثقيلاً على كلباء، في مواجهة تُمثّل منعطفاً مهماً في مسيرة الفريقين نحو المنافسة على لقب الدوري، إذ يحتلان المركزين الثالث والرابع بالرصيد نفسه، ولكل منهما 10 نقاط.

وتُختتم مباريات اليوم الأول بلقاء الشارقة أمام الظفرة في الإمارة الباسمة، في مواجهة يأمل فيها «الملك» استعادة توازنه ببطولة الدوري، بعد أن تراجع في الجولات الخمس الماضية، ليحتل المركز الـ10 برصيد أربع نقاط فقط.

وتُستكمل الجولة السادسة، السبت، بإقامة أربع مباريات، فيستقبل العين بني ياس في لقاء يسعى من خلاله أصحاب الأرض للحفاظ على القمة التي يحتلها بجدارة، بينما يأمل «السماوي» الحصول ولو على نقطة واحدة تكسر حاجز النقاط السلبية له في الجولات الماضية التي خرج منها خالي الوفاض.

وستكون المواجهة الأبرز في قمة بر دبي، التي يستضيف فيها الوصل، النصر، في موقعة نارية من أجل زعامة ديربي دبي الشهير.

ويضع عجمان نصب عينيه مواصلة انتصاراته حينما يستضيف خورفكان المترنح لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي.

ويُمني مدرب دبا، البرتغالي برونو بيريرا، النفس في تفادي الإقالة التي كانت قريبة منه عقب مباراة النصر، وتحقيق نتيجة إيجابية أمام ضيفه الجزيرة للابتعاد عن شبح الهبوط.