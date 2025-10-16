سبيت خاطر: خالد عيسى يتحمّل مسؤولية هدف قطر الثاني

أكّد لاعب المنتخب الوطني السابق المحلل الفني، سبيت خاطر، أن المنتخب الإماراتي لم يظهر بالمستوى المنتظر في مواجهة قطر التي انتهت بخسارة «الأبيض» بهدفين مقابل هدف، ما منح المنتخب القطري بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026، إضافة إلى الأمور الخاصة بتنظيم الملحق، والتي ظلمت عُمان والإمارات بقرار من الاتحاد الآسيوي، على حد وصفه، فيما حمّل حارس المنتخب خالد عيسى المسؤولية عن تلقي الهدف القطري الثاني، ما أدى إلى فقدان فرصة التأهل المباشر.

وتبقى أمام المنتخب فرصة أخرى وأخيرة للتأهل من خلال خوض مباراتي ذهاب وإياب أمام العراق في شهر نوفمبر المقبل، والفائز ينتقل إلى اللعب في الملحق العالمي الذي يضم ستة منتخبات سيتأهل اثنان منها إلى كأس العالم في أميركا وكندا والمكسيك.

وقال سبيت خاطر لـ«الإمارات اليوم»: «هناك عوامل كثيرة أسهمت في خسارة المنتخب، أولها البداية الخاطئة في التشكيل، والدفع باللاعب علاء زهير من البداية، إضافة إلى تغيير مركز ميلوني إلى وسط الملعب، وهو ما أفقد الفريق توازنه في الشوط الأول، وهذا لا يعني التقليل من اللاعب علاء زهير، لكن طريقة اللعب بشكل عام أضرت بالفريق وأظهرت أنه يلعب من أجل التعادل».

وأضاف: «الحارس خالد عيسى، رغم تألقه الكبير في المباراة السابقة، فإنه يتحمّل مسؤولية الهدف الثاني لقطر، المنتخب صعّب على نفسه المشوار، لكنه لايزال يمتلك الفرصة من خلال مباراتيه المقبلتين أمام العراق، قبل خوض الملحق العالمي».

وأوضح خاطر أن التبديلات الهجومية التي أجراها المدرب، بدخول حارب سهيل وسلطان عادل وليما، أعادت الحيوية للفريق، وزادت من الفاعلية الهجومية، مضيفاً: «في الدقائق الأخيرة المنتخب وصل في ثلاث هجمات محققة وسجل من واحدة، لكن كرة القدم يجب أن تكون عادلة، وهذا للأسف لم يحدث في الوضع الحالي».

وانتقد خاطر سياسة الاتحاد الآسيوي في تنظيم الملحق الآسيوي، قائلاً: «منتخبات الإمارات وعُمان والعراق وإندونيسيا ظُلمت بسبب جدول التنظيم، لأن المنتخبين اللذين حصلا على قسط كافٍ من الراحة - السعودية وقطر - هما من صعدا مباشرة، وهذا أمر غير عادل. من الممكن اللعب على أرض المنتخبات المذكورة لا توجد مشكلة في ذلك، لكن حرمان الآخرين من الراحة المتساوية أمر غير عادل».

كما وجّه سبيت خاطر الشكر إلى اتحاد الكرة على الجهود الكبيرة والتسهيلات التي قدّمها للجماهير من أجل حضور المباراة ومساندة المنتخب، مؤكداً أن «الأبيض» يعيش مرحلة جديدة تحتاج إلى الصبر والثقة.

وختم حديثه قائلاً: «نعم هناك أخطاء دفاعية وفردية، لكنها واردة في كرة القدم، لا أعتقد أن هناك لاعبين أفضل من الموجودين حالياً، لكن المنتخب يحتاج إلى مهاجم صريح، اللاعب سلطان عادل هو الوحيد الذي يملك هذه المواصفات، بينما كايو كانيدو، يمكنه اللعب كمهاجم ثانٍ أو وهمي، أشكر الجمهور على حضوره الكبير، فقد أعاد للكرة الإماراتية أجواء لم نعشها منذ سنوات، وبإذن الله المنتخب قادر على الصعود».